500 тысяч за оформление "народного зимнего двора" - Новогодний конкурс объявили в Костанае
Диас СУЛЕЙМЕН
Конкурс «Лучший зимний город» среди КСК, ОСИ и простых товариществ пройдет с 1 по 23 декабря, заявки принимаются до 21 декабря.
- Он будет в трех номинациях, - сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ 20 октября на аппаратном совещании горакимата. - Не первое, второе, третье места, а три номинации.
Вот эти номинации:
1) Лучшее оформление зимнего двора среди управляющих компаний;
2) Лучшее оформление двора среди ОСИ;
3) Лучший народный зимний двор.
Все победители получат по 500 000 тенге.
- Второй этап - лучшее новогоднее оформление - проводится для объектов бизнеса и государственных организаций и учреждений, - продолжил аким. - Здесь по местам - 1, 2, 3 места.
Подробности конкурса и адрес приема заявок Жундубаев поручил опубликовать отделу внутренней политики.
Фото автора
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.