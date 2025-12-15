Турне по западному Казахстану в рамках национального чемпионата по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» продолжил в Актобе.

Опасный момент у ворот «Актобе» / Фото pro.ligasy.kz

Перед этим рудничане, преследовавшие «Бейбарыс», не смогли приблизиться к нему, дважды уступив в Атырау (2:6 и 1:6), и остались в турнирной таблице на восьмой строчке. А следующим соперником «Горняка» стал уже его ближайший преследователь - хоккейный клуб «Актобе», занимающий девятое место. И хотя клуб из Рудного опережал актобинцев на 13 очков, от результата этого противостояния во многом зависело, смогут ли хозяева продолжить борьбу за зону плей-офф.

Мотивированный таким образом «Актобе» очень активно начал первый матч в Ледовом дворце «Актобе арена», открыв счет уже на 4-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал нападающий хозяев Динмухамед Сапарбек, ворвавшийся вдоль правого борта в зону защиты рудничан и поразивший дальний угол ворот, которые защищал Владислав Нурек.

На 9-й минуте, когда «Горняк» уже более минуты играл в меньшинстве после удаления Павла Анисимова за удар клюшкой, защитник «Актобе» Владислав Комаров бросил по воротам по центру почти от синей линии, а нападающий хозяев Антон Петров в этот самый момент перекрыл обзор вратарю «Горняка», и счет стал 2:0.

Перед самым перерывом численное преимущество уже получили рудничане, но не воспользовались им, проведя в большинстве почти две минуты в начале второго периода. А после возвращения к игре в полных составах нападающий хозяев Алексей Козорез, в конце октября перешедший из «Горняка» в «Актобе», сделал счет 3:0.

Но рудничане, проигрывая с разгромным счетом, на 26-й минуте сократили отставание. Находившийся перед воротами нападающий гостей Лев Крицин переправил в ворота шайбу, отскочившую от заднего борта после броска защитника «Горняка» Александра Каткова.

Еще через три минуты защитник гостей Руслан Саввин подхватил на синей линии зоны защиты соперника шайбу, продвинулся с ней вперед и броском со средней дистанции сократил отставание до минимума, которое сохранилось до конца второго игрового отрезка - 3:2.

С шайбой лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин / Фото pro.ligasy.kz

Больше половины третьего периода хозяева отбивались от атак «Горняка», но на 53-й минуте защитник рудничан Егор Шимин после передач Крицина и Данилы Базько все же сравнял счет. А менее чем через минуту нападающий «Горняка» Никита Ляпунов после передач Сергея Лазарева и лучшего бомбардира чемпионата Валерия Гурина забросил и четвертую шайбу в ворота «Актобе». Итог - 3:4 (2:0, 1:2, 0:2).

Судьбу повторного поединка решил всего один результативный бросок. На 16-й минуте Козорез перехватил шайбу на своей синей линии и, выйдя один на один с Нуреком, сумел его переиграть. Рудничане же, нанесшие за матч в общей сложности 32 броска - на десять бросков больше хозяев, так и не смогли поразить ворота, защищаемые Ильей Костюковым, и «Актобе» в итоге прервал девятиматчевую серию поражений - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Борьбу за шайбу ведет Никита Ляпунов / Фото pro.ligasy.kz

Следующим соперником «Горняка» станет «Алматы».

А 18 декабря состоится доигровка матча «Арлан» - «Горняк», который проходил в Кокшетау 7 ноября на ледовой арене Дворца спорта «Бурабай» и был остановлен на 11-й минуте из-за аварийного отключения электроэнергии. Департамент по проведению республиканских соревнований Казахстанской федерации хоккея после всестороннего рассмотрения ситуации принял решение провести доигровку матча на «Горняк Арене» в Рудном с момента остановки (10 мин. 24 сек. - время по протоколу).