Сильный ветер и гололёд стали причиной ряда происшествий в Атырау. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением, обрушение фасадов домов и падение крыш на припаркованные автомобили, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Ак Жайык.

Как сообщает издание, сегодня утром последствия стихии стали заметны и в жилых кварталах. В микрорайоне Нурсая с одного из домов обрушился фасад и кирпичи разлетались по придомовой территории. По предварительной информации, в момент обрушения людей рядом не было, обошлось без пострадавших.

Ещё один инцидент произошёл в микрорайоне Алмагуль, где сорванная ветром металлическая крыша упала на припаркованный автомобиль Hyundai Elantra.

В результате шквального ветра пострадало здание городской поликлиники №1. Кровлю здания сорвало порывами ветра, фрагменты крыши унесло на расположенные рядом жилые дома.

Также на улицах города оказались оборванные электрические провода. Жители разных районов сообщают о свисающих и лежащих на земле кабелях, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья.

- Из-за ухудшения погодных условий (ливневый дождь со снегом и сильный ветер) произошли аварийные отключения электрических сетей. В целях предотвращения аварийных отключений электроэнергии и предотвращения длительных отключений электроэнергии, работники работают в усиленном режиме, – сообщили в "Атырау Жарык".

Информация о причинённом ущербе и возможных последствиях уточняется. Жителей просят соблюдать осторожность, не парковать автомобили рядом с домами и слабо закреплёнными конструкциями, а также по возможности ограничить пребывание на улице во время сильного ветра.

