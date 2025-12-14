Что общего между шкодливым щенком, бегающим под ногами, и псом, который по взмаху руки находит взрывчатку или задерживает преступника? И в чем секрет идеального союза «человек – собака»?

С Джессикой

Об этом «НГ» рассказал инспектор Центра кинологической службы департамента полиции Костанайской области Рустем КАЗБЕКОВ.

Собаки на службе...

- Любовь к собакам… Она привита к вам с детства?

Рустем Казбеков: «Я думаю, что плохие хозяева бывают, но не плохие собаки»

- Да, я всегда любил собак. В детстве у меня был черный пес Рекс. Он знал две команды: дать лапу и сидеть. То есть уже тогда я понимал, что будущая профессия будет связана с собаками. Когда предложили пойти в кинологическую службу, согласился, не раздумывая. 11 лет работаю в должности инспектора кинологической службы.

В процессе обучения важно установить контакт с собакой, добиться полного послушания. Также мы проходим обучение в Алматы, срок которого зависит от специализации. Например, по следовому направлению занимает три месяца, а по поиску наркотиков или взрывчатых веществ – два месяца. После успешного окончания получаем сертификаты на себя и на собаку, так как все наши выезды связаны с уголовными делами, которые рассматриваются в суде.

Награды за успех

- Как налаживаете контакт с собакой?

- Посредством кормления, оно вызывает привыкание к человеку. Щенят к нам привозят из питомника, который действует при кинологическом центре МВД РК в Алматы. Для налаживания контакта используем различные лакомства. Новый человек и новые запахи вызывают настороженность, и собака боится. Сейчас у меня три собаки. За каждым кинологом закреплены свои , но бывают моменты, когда кто-то из сотрудников в отпуске или на больничном. В таком случае другой кинолог пробует установить контакт.

Отработка навыков нападения

- Какой породы собаки у вас? Клички сами даете?

- В основном у нас немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры. Также есть восточноевропейские овчарк. Работать с ними несложно. Бельгийские овчарки - гиперактивные, поэтому кинолог, работающий с такой собакой, должен быть энергичным, чтобы справляться с ее активностью. Они постоянно находятся в движении, все нюхают и исследуют. А вот немецкие более спокойные: выполняют команды, делают свою работу и не требуют частого внимания. Все собаки прибывают к нам с именами и личным делом. Но бывает, что некоторые сотрудники дают свою кличку. К примеру свою собаку Амигу я называю Мышкой, а Стеллу – Джессикой.

Тренировка каждый день

- Выезды разные случаются?

- Служебные собаки обучены по трем направлениям: поиск по запаховым следам человека, поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов и поиск наркотических средств, психотропных веществ. Случаи разные бывают. В Алтынсаринском районе произошло убийство. Преступник скрылся примерно в 2,5 – 3 км от места преступления - в старом озере, в камышах. Собака обнаружила его по запаху, указала, где он находится, но не зашла туда, так как мужчина был в болотистой местности.

Самые интригующие выезды – обнаружение наркотиков. Работа проводится совместно со спецназом. Преступники чаще всего пытаются скрыться. Мы приезжаем ранним утром, неожиданно, когда все еще спят, чтобы они не успели понять происходящего или спрятать улики, оружие.

Минута затишья

- Что происходит после списания собаки со службы?

- Обычно таких собак забирают знакомые, родственники сотрудников. Мы стараемся навещать, даем рекомендации по уходу. К вопросу передачи подходим всегда с ответственностью. Обязательно проверяем условия проживания.

Обученные собаки для кинологов – это обыденность. Для обычного человека – восторг. Ведь для того, чтобы выработать у животного устойчивый навык, требуется терпение и время. За час не научить собаку всему. Также если два дня заниматься, день пропустить, то команда будет забыта.

Для обучения используются разные методы: механическое воздействие, вкусовое поощрение, подражание.

Подражание - это когда перед обучаемой собакой ставят другую, которая уже знает команду. Обучаемая видит, как другая выполняет команду, и повторяет за ней.

Вкусовое поощрение - использование лакомства, например, колбасы или специального корма. Собаке дают команду «Сидеть!» и одновременно слегка надавливают на круп, чтобы она села. Когда собака садится, ее поощряют вкусностями. После нескольких повторений собака запоминает: «Если я сяду по команде, я получу лакомство». Команду «Лежать!» отрабатывают аналогичным образом.

Механическое воздействие - это использование поводка. Если дернуть собаку за поводок, ей будет неприятно. Поэтому, когда собаке дают команду «Сидеть!», слегка дергают поводок и одновременно надавливают на круп. Собака садится, ее хвалят и дают лакомство. Она быстро понимает, что лучше выполнить команду, чтобы избежать неприятных ощущений. Постепенно механическое воздействие убирают, заменяя его голосовой командой и поощрением.

На страже порядка

- Какая команда дается сложнее всего?

- Все команды непросты. Например, чтобы научить искать наркотические вещества, используем любимую игрушку собаки. Сначала она играет, чтобы на игрушке остался ее запах, то есть слюна. Далее кладем игрушку в коробку рядом с наркотическим веществом. Собака ищет свою игрушку, ориентируясь на свой запах. Таким образом запах игрушки ассоциируется с запахом наркотических веществ. Спустя несколько недель убираем игрушку, оставив лишь запах наркотика. Собака идет на запах наркотика, так как помнит, что он связан с ее любимой игрушкой. Если она поцарапает коробку, то получит вознаграждение. Таким образом у собаки формируется условный рефлекс. Все происходит в игровой форме. Аналогичным образом происходит обучение поиску взрывчатых веществ и работе по следу. Постепенно переходим к поиску в зданиях и автомобилях.

Нужно помнить, что после 20–30 минут активной работы необходим отдых, так как она отдает все силы на поиск запаха. Она концентрируется, чтобы уловить нужный запах. Собака может учуять запах наркотика, спрятанного в шкафу, находясь в другом конце комнаты. Человек не способен на такое. У собак в 66 тысяч раз больше чувствительных рецепторов, чем у человека.

В азарте погони

- Бывают ли плохие собаки, или бывают плохие хозяева?

- Я думаю, что плохие хозяева бывают, но не плохие собаки. Например, когда мы берем щенка на обучение, то три – две недели уходит на понимание его особенностей и предпочтений. У каждого своя заинтересованность, будь то поощрительный кусочек любимого лакомства или игрушка. Любую собаку можно «раскачать» и заставить работать, главное – найти правильный подход. Если собака не работает, это вина кинолога.

- Можете вспомнить забавную историю, где вашей собаке удалось что-то обнаружить?

- Около общежития автодорожного колледжа у человека похитили сумку. Преступник спрятался в тупике, намеревался перелезть через забор, но не смог этого сделать. Сумку же выбросил за забор. Собака обнаружила его и начала лаять. Я подошел, он стоял в углу сделав вид, что удивлен агрессивным поведением собаки. Парень утверждал, что просто шел в магазин. А время было около часа ночи. Сбивчивые объяснения вызвали подозрения. Я вызвал патрульную машину. При осмотре была обнаружена похищенная сумка, подозреваемый сознался в краже.

… и на улице

- Как относитесь к ситуации с большим количеством бродячих собак в городе?

- Безответственность людей привела к проблеме бродячих псов. Люди зачастую берут щенков и не осознают, что чем старше собака, тем больше внимания, ухода требуется. Животное вырастает, интерес угасает и его просто выбрасывают на улицу, как игрушку. А ведь это не вина питомца, а вина человека. Так вот и бродячие собаки вынуждены выживать на улице. Они бесконтрольно размножаются. Ключ к решению – в руках у человека. Инициатива требуется, консолидация усилий для создания условий, в которых бездомным животным могли бы оказать помощь.

Команда: «Фас!»

- Чувствуют ли собаки, когда человек нервничает? Что делать если собака пытается напасть?

- Когда человек испытывает боязнь, организм вырабатывает феромоны, которые собаки улавливают. В животном мире важна иерархия, и вожаком должен быть человек. И это не про применение силы, а про поведение. Контроль будет потерян если собака почувствует свое превосходство. У меня овчарка бельгийская есть, она работает при штурмовых операциях. В самом начале обучения пыталась покусывать, ей не нравились команды. И если бы проигнорировал этот момент, она вполне могла бы укусить сильнее. Но я показал, кто главный, пресек поведение механическим воздействием – рывок поводком может показать собаке ее место.

При нападении животного ни в коем случае нельзя отмахиваться руками и тем более хватать палку – это приглашение к драке, собака начнет агрессировать. Нужно замереть на месте, немного присесть, прижать руки к телу (уменьшить количество конечностей), чтобы она не схватила за них. Собака может подбежать, обнюхать. Если же она вас схватила, не сопротивляйтесь. Не получив сопротивления, может отпустить. В случае укуса нужно воздействовать на болевые точки, например, пережать горло, чтобы прекратить доступ воздуха и заставить ее разжать челюсти. После этого необходимо зафиксировать собаку за шею, не давая возможности напасть снова. Однако в большинстве случаев люди начинают паниковать, что провоцирует дальнейшую агрессию.

Конечно легко давать советы, когда на вас не несется двухметровый зверь. Но даже в этом случае важно сохранять спокойствие.

Взятие следа

- Бесхозных собак отлавливаете? Есть ли агрессивные?

- И бесхозных, и небесхозных. Недавно на улице Мичурина в Костанае немецкая овчарка не впускала людей домой. Она села около ворот и рычала, была злобно настроена. Мужчина пытался прогнать ее, но у него не получилось. Позвонили нам, мы прибыли. Я взял лакомство, вышел из машины и попытался приманить. Мне нужно было зафиксировать собаку, надеть намордник и отвезти в безопасное место. Она смотрела, но агрессии в ее взгляде я не увидел. Присел, протянул корм на ладони и замер в ожидании. Собака подошла, поела. Погладил, побеседовал с ней, надел ошейник и загрузил в машину. Немного понервничав, она успокоилась. Забавно, что не хотела ехать в специальном отсеке для животных, который находится сзади, а запрыгнула на переднее сиденье, рядом со мной. Скорее всего, привыкла ездить в машинах. Она поняла, что я друг и не представляю для нее опасности. На завоевание доверия у меня ушло 30 минут. Хозяин нашелся, так как я попросил волонтеров распространить информацию в социальных сетях.

Фото автора