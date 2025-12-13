Конфликт в салоне автомобиля BMW X5 пресекли сотрудники полиции в областном центре. Прибывшие на место происшествия патрульные, СОБР и следственно-оперативная группа во время обыска автомобиля обнаружили предмет, конструктивно схожий с оружием, сообщает пресс-служба ведомства.

- Выяснилось, что 29-летний водитель управлял автомобилем без водительских прав, - отметили в департаменте полиции. - За грубое нарушение правил дорожного движения автомобиль помещён на специализированную стоянку.

По факту незаконного оборота оружия полиция начала досудебное расследование. Также возбуждено административное производство за управление транспортным средством без прав.

В ведомстве отметили, что за время проведения ОПМ «Правопорядок» с 11 ноября в Костанайской области у граждан было изъято 7 запрещённых предметов (5 ножей и 2 предмета, похожие на оружие); выявлено более 1200 административных правонарушений в общественных местах и нарушений ПДД; около 200 граждан, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения; 156 человек доставлены в медицинские вытрезвители; а также задержано 9 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.