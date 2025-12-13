Полузащитник сборной Казахстана и "Тобола" Александр Зуев может продолжить выступление в махачкалинском "Динамо", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Фото kazfootball.kz

Летом 2024 года Зуев перебрался в Казахстан после долгого периода выступлений в России, где защищал цвета "Спартака", "Ростова", "Рубина", "Химок", "Крыльев Советов" и тульского "Арсенала".

В составе "Тобола" 29-летний хавбек провёл яркий сезон, выиграв бронзу национального первенства и завоевав Кубок Казахстана-2025.

Тем временем "Динамо" из Махачкалы переживает непростые времена — команда с 15 очками после 18 туров идёт лишь на 13-й строке таблицы РПЛ. Возможный переход Зуева может стать попыткой усилить состав в борьбе за спасение.