Будут ли работать ЦОНы в День Независимости
13 декабря 2025, 17:36 | Государство
В Казахстане центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы не будут работать 16 декабря, передает Informburo.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".
Фото из архива "НГ"
В этот день страна празднует День Независимости. Свою работу в привычном режиме центры возобновят 17 декабря.
В будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. По субботам заявления принимают дежурные спецЦОНы с 9.00 до 12.00, готовые документы выдают до 13.00.
