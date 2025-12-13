В Казахстане центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы не будут работать 16 декабря, передает Informburo.kz со ссылкой на "Правительство для граждан".

Фото из архива "НГ"

В этот день страна празднует День Независимости. Свою работу в привычном режиме центры возобновят 17 декабря.

В будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. По субботам заявления принимают дежурные спецЦОНы с 9.00 до 12.00, готовые документы выдают до 13.00.