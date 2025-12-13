Первый стойкий минус за окном так и провоцирует любителей подледного лова отправиться на водоем. В народе говорят: «Риск - благородное дело». Но только не для тонкого льда!

Аксиомы ледостава

«Чем тоньше лед, тем больше хочется всем убедиться, выдержит ли он». Это не я сказала. Бернард Шоу. Который не был замечен в увлечении рыбалкой, но, будучи тонким психологом, хорошо понимал суть людской азартной натуры. А что говорить о наших рыболовах, которые уже месяц назад были готовы к новой ледовой баталии. Которая - о, наконец-то - начинается только сейчас. А потому есть опасность того, что долгое испытание ожиданием стойкого минуса в природе спешно сдернет многих наших рыболовов с диванов. А выдержит ли лед? В пылу азарта, увы, не все об этом задумываются. Наша информация в первую очередь для таковых.

Вот так можно проверить первый лед на прочность

И начну с напоминания прописных истин. Скорость утолщения льда на водоемах зависит от температуры воздуха и начальной температуры воды. Думаю, что этот процесс сейчас у нас не будет затяжным, поскольку вода на наших озерах и реках при небольшом, но стойком ночном минусе и всего лишь невеликом дневном плюсе на протяжении целого месяца успела как следует остыть.

Не будет мешать местному ледоставу и снег, которым наша природа не осчастливила к моменту начала промерзания воды. Как известно, снег замедляет намерзание: он изолирует воду от холода.

Считается, что при -1°C лед утолщается примерно на 2,5 мм за сутки; при -5°C: ~12 мм/сутки; при -10°C: ~4 см (40 мм) за сутки к уже имеющемуся слою в 10 см. При -15°C: ~6 см (60 мм) за сутки к слою. При -20°C: ~8-9 см (80-90 мм) за сутки к слою.

Но на всех ли водоемах так происходит? Во-первых, эти данные относятся к кристаллическому льду, который формируется в стойкую морозную погоду. Лед, образованный из промокшего снега (водно-снеговой), имеет худшие физические свойства и более низкую теплопроводность, что замедляет утолщение покрова. Во-вторых, глубокие водоемы замерзают медленнее. Так же, как и минерализованные. Гораздо позже стойкий лед образуется, к примеру, на озерах нашего Васильевского накопителя: в последние годы только под Аккабаком были случаи трагической рыбалки по первому льду. Здесь лед крепчает только спустя 2-3 недели после того, как безопасными становятся наши пресноводные водоемы.

Лед толщиной 3 см смертельно опасен

А еще надо учитывать, что в первые морозные дни толщина льда будет разная даже в пределах одного водоема. Особенно тонок он в границах течения рек. Вот и сейчас лед у нас гораздо тоньше в камыше и тростнике, в местах промоин и родников, коряг. В чем мы с Сабанеем убедились сами, выехав недавним днем на одну из тобольских стариц вблизи Костаная. Несмотря на наконец-то объявившиеся морозы, толщина льда, который мы замерили с помощью рулетки, оказалась всего-то 3 см. В метре от берега он потрескивал под ногами и пробивался с одного удара пешней. Кто рискнет рыбачить на таком льду?

Рыбалка на опасном льду наказуема

Да, представьте, наказуема. О чем свидетельствует ст. 412 КоАП РК «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах». Нарушение и невыполнение может обернуться для рядового рыболова штрафом в 7 МРП (сейчас - 27 524 тенге).

Согласно п. 46 правил, утвержденных приказом министра внутренних дел РК, не допускается:

1) выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

2) собираться группами на отдельных (опасных) участках льда;

3) приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

4) выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ;

5) разведение огня;

6) пробивать две лунки на расстоянии менее 20 см, а пары лунок на расстоянии менее 2 м от другой пары лунок;

7) оставлять на льду снасти и мусор.

Не допускается также выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и во время ледостава и ледотаяния. Правда, это совсем не значит, что нельзя рыбачить ночью. Наказуемо лишь передвижение при обозначенных погодных ситуациях.

На размышление наводит п. 48: «Подледная ловля рыбы при толщине льда менее 25 см допускается при наличии индивидуальных спасательных средств (свисток, спасательные шильца, спасательный жилет, веревка диаметром не менее 11 мм, длиной не менее 12 м, палка длиной не менее 2 м, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете)». Я не знаю случаев, когда бы под рыбаком проломился лед 20-сантиметровый, но знаю, что лед в 25 см спокойно держит стандартное легковое авто. А еще я не представляю, как можно в форс-мажорных ситуациях, которые возникают неожиданно и молниеносно на льду, воспользоваться свистком (разве что постоянно держать его во рту, продвигаясь по водоему) и особенно телефоном, пусть даже не в пакете, если вдруг окажешься в ледяной воде. В которой шок может наступить в течение 5 минут, а летальный исход через 10.

Мы с Сабанеем выходим на лед, когда он достигает 15-20 см, передвигаемся на расстоянии друг от друга и обходим места возможных промоин (они более темного цвета). И, конечно, обходим стороной течение на реках. Обязательны при первых зимних рыбалках у нас спасательные жилеты и пешня, которой Сабаней проверяет лед впереди себя. Я иду сзади и всегда на всякий случай с длинной веревкой. Но бывает, что прочность и безопасность льда Сабаней проверяет с помощью лыж. Так было и недавним днем на тобольской старице.

Спортивная рыбалка - не промысловая

Конечно, севернее Костаная, на том же Речном, Бабьем, где лед уже более 10-15 см, наконец-то празднуют открытие зимнего сезона наши щукари. Средних размеров голодная щучка (до полутора кг) то и дело заставляет выстреливать флажки на жерлицах, но трофеи (от 10 кг) редки. На наших рыболовных сайтах дорвавшиеся до клева позируют на фото и видео, хвастаются уловами: 20, 40, 60 щук… Герои? Грабители!

Негодую и удивляюсь: куда, зачем столько? Только для того, чтобы выложить видео и фото в Сети? А ведь лимит в 5 кг, положенных одному рыболову, никто не отменял. В том числе на арендованных водоемах. И количество жерлиц тоже регламентировано. Хотя некоторые умудряются по полсотни пристроить. Знаю, что на некоторых водоемах, где арендаторы и егеря заботятся о своем рыбьем народе, такое недопустимо. Но чаще бывает иначе: заплатил за путевку и лови сколько хочешь. В таких ситуациях, будь у меня полномочия, я бы штрафовала не только ненасытных рыболовов, но в первую очередь арендаторов, которые, вместо того чтобы оберегать водоем, позволяют его грабить.

Так чего же сегодня сетовать на то, что трофейных рыбин почти не осталось в наших озерах и реках. Что сегодня поймать у нас щуку на 20 кг - все равно что на Марс слетать. А ведь для наших прадедов такие «торпеды» редкостью не были. Наша рыба попросту не успевает вырасти до трофейных размеров, ей не дают это сделать. О какой же заботе можно говорить, господа недобросовестные арендаторы? Не для вас ли Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» писан? Когда «использование» есть, а охраны нет. Закон, который, между прочим, предусматривает и наказание за халатность вплоть до штрафов и расторжения договора на аренду водоема. И такие случаи у нас уже были.