Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Новое сообщение - о пересечении пр. Абая и ул. Арыстанбекова в Костанае.

Пр. Абая - ул. Арыстанбекова. На старом снимке знак «Движение только направо» еще стоит

- А конкретно - о выезде со двора дома № 2 «А» по пр. Абая на проспект со стороны школы Olzha high school, - пишет читатель Руслан ЖУЛТАЕВ. - Раньше на этом выезде стоял знак «Движение только направо», недавно этот знак убрали, и теперь машины, выезжающие с этого двора, едут прямо и поворачивают налево, в сторону автовокзала, хотя раньше этого делать было нельзя. Водители, едущие с ул. Арыстанбекова и поворачивающие налево, на пр. Абая, привыкли поворачивать, не уступая идущим со двора машинам, создаются аварийные ситуации. Все же мне кажется, что ранее правильно знак стоял, и это неравнозначный перекресток для машин, выезжающих со двора.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области о том, нужен ли светофор на этом перекрестке.

Ранее мы публиковали сообщение об угле ул. Шевченко - Баймагамбетова в Костанае.

- Если ехать по ул. Шевченко в сторону парка Победы, под знаком «Уступи дорогу» отсутствует знак 7.13 «Направление главной дороги», что вводит водителей в заблуждение и может привести к ДТП, - жаловался Алексей ИВАНЧЕНКО. - При знаке «Уступи дорогу» водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся только по пересекаемой дороге. Следовательно, встречные машины, движущиеся по Шевченко в сторону базара и поворачивающие налево, на Баймагамбетова, пропускать не обязаны.

На запрос «НГ» в департаменте полиции ответили:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции проведено обследование с выездом на пересечение улиц Шевченко и Баймагамбетова. По результатам проведенного обследования сообщаем, что в адрес ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата города Костаная» направлено предписание № 467 от 02.12.25 года по установке дорожного знака 7.13 «Направление главной дороги» на пересечении Шевченко - Баймагамбетова, вблизи дома по ул. Баймагамбетова, 178.

В отделе ЖКХ пояснили:

- Принято решение об установке вышеуказанного дорожного знака на данном участке в срок до 22 декабря 2025 года. Касательно дорожной разметки - нанесение будет выполнено в летний период 2026 года.

