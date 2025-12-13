Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в следующую субботу, 20 декабря. В ней, по сообщению отдела предпринимательства, примут участие сельхозтоваропроизводители 14 районов и городов Костанай и Рудный.

- На ярмарке будет представлена продукция свыше 70 хозяйствующих субъектов: мясная продукция (говядина, конина, свинина, баранина, мясо птицы, колбасные изделия), молочная продукция (молоко, кефир, масло сливочное, сыры), мука, макаронные изделия, яйцо, картофель, овощи и фрукты, масло подсолнечное, кондитерские изделия, мед, - говорится в сообщении. - Также будет реализована продукция стабилизационного фонда: говядина, мясо птицы, яйцо, макаронные изделия, масло подсолнечное.

Продукция будет реализована по ценам ниже рыночных на 10-15% напрямую от производителей.

Местом проведения ярмарки станет как и прежде Сити-центр. Начало в 9.00.