По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 декабря, ночью на юге, а днём на севере и западе ожидаются снег и метель. В воскресенье, 14 декабря, на севере и юге – снегопады и метели. В понедельник, 15 декабря, в зоне снежных метелей окажется вся территории области.

В Костанае в ближайшие трое суток снег, метель.

- В субботу ночью по области будет 10-15, на юго-западе 7 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём ожидаем слабый мороз -2…-7 °С. В воскресенье температура будет одинаковой ночью и днём: -2…+3 °С. В понедельник ночью и днём термометры покажут -10…-15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -11…-13 °С, днём -3…-5 °С. В воскресенье ночью и днём -3…-5 °С. В понедельник: ночью и днём -13…-15 °С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В воскресенье ветер сохранит юго-западное направление, а в понедельник будет дуть с северо-запада. Скорость ветра в эти два дня увеличится до 15-20 м/с, с периодическими усилениями до 23-28 м/с и штормовыми порывами 30 м/с и более на севере, западе и юге области.

Фото Игоря НИДЕРЕРА