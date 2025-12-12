Сегодня, 12 декабря, прекращается приём заявок на использование пенсионных излишков для реконструктивных и восстановительных операций (пластических) через платформу enpf-otbasy.kz. Об этом сообщила пресс-служба АО "Отбасы банк", передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Резкий всплеск обращений на пластические операции

Решение принято на фоне резкого роста обращений после прекращения выдачи средств на стоматологию и офтальмологию. В "Отбасы банке" сообщили о кратном увеличении количества заявок по этой цели. Если ранее рассматривалось в среднем 16 обращений в месяц, то в сентябре их число выросло до 123, в октябре — до 1 844, а в ноябре — до 3 878.

За первые восемь дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, казахстанцы подали 2 093 новые заявки на пластические операции. Это превышает среднемесячный показатель в 130 раз. Общая сумма заявок за декабрь достигла 1,8 миллиарда тенге.

Что будет с уже поданными заявками

Сейчас в работе находится 6 294 заявки на использование пенсионных излишков для пластических операций. В банке заверили, что все они будут рассмотрены в установленном порядке.

Альтернативные направления использования ЕПВ

Казахстанцы по-прежнему могут направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные и дорогостоящие виды лечения, включая:

лечение орфанных заболеваний;

радионуклидную и радиойодтерапию;

радиохирургическое лечение;

протонную терапию.

Кроме того, остаётся возможность использования ЕПВ для улучшения жилищных условий: покупки жилья, частичного или полного погашения ипотеки, а также пополнения депозита в "Отбасы банке" с целью дальнейшего приобретения недвижимости.