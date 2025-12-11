О пожаре на ул. Ломоносова "НГ" сообщил ее постоянный внештатный автор из моногорода Александр Олейник.

- По прибытию спасатели установили горение бани и кровли отдельно стоящей хозяйственной постройки, - пояснили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области. - Огнеборцы оперативно приступили к тушению и быстро локализовали огонь, не позволив ему распространиться на соседние строения. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

При эксплуатации печного оборудования важно регулярно очищать дымоход от сажи, проверять состояние отопительных приборов и не оставлять печи без присмотра.