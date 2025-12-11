Если большинство их суммировать, то можно сформулировать главный: «На что хватает сил/финансов у местной власти и что, собственно, она ответственно и конкретно может пообещать населению?» Под местной властью понимаем районную и населенного пункта, так как встречу в самом большом поселке района Беимбета Майлина акимы проводили вместе.

Про парадоксы отчетов

В Тоболе сегодня 6 667 проживающих, в округ несколько лет назад в ходе оптимизации сельских акиматов включили еще соседнее Приозерное с населением 394 человека. Это большая узловая станция на железной дороге. Поселок расположен в районе, на территории которого действует несколько горнодобывающих предприятий. И нам, грешным, кажется, что уж здесь-то денег в казну падает много, ну и населенным пунктам в связи с этим живется неплохо.

Аким района Беимбета Майлина Кайсар Муржакупов и аким Тобола Азамат Бердалинов

Но ни одной цифры о состоянии бюджета района: о том, сколько там остается налогов от деятельности предприятий на майлинских землях, сколько уходит в республику, изымается в область и, главное, сколько и в каком виде (трансферты, субвенции) потом возвращается в местный бюджет, главой региона Кайсаром МУРЖАКУПОВЫМ сказано не было. Акимом Тобола Азаматом БЕРДАЛИНОВЫМ тоже. Дело не в цифрах как таковых. А в умении донести до людей, что именно от их трудов идет во благо непосредственно Тобола.

Аудитория полтора часа слушала доклады об итогах уборочной, о многомиллиардных инвестиционных проектах - живых и не очень - в масштабах района, о бюджетных затратах на ремонты и реконструкции социальных объектов в разных населенных пунктах, о саночистке, благоустройстве, праздновании Наурыза, о гордости за спортивные достижения тобольских футболистов, боксеров, дзюдоистов.

Как считали?

Потом встала многодетная мать и поблагодарила власть за разноплановую поддержку ее семьи, в том числе в ходе акции «Дорога в школу».

Хозяин магазина "Саулет" на встрече возмущался, что ставку ИПН на 2026 год не снизили

- Мы, «ипэшники», тоже принимали в этом участие, - сказал вышедший вслед к трибуне предприниматель, который не представился, - каждый год на день детей, пенсионеров, на Наурыз мы помогали, шли навстречу. Но вот теперь у нас возник вопрос по ИПН, который 4%, а мы просили депутатов его снизить. Но нам его оставили, потому что так посчитал районный маслихат. Как он считал? У нас 19 продуктов социально значимых, на которые накрутка не может быть выше 15%. Лук, картошку, капусту, морковь мы привозим и начинаем убирать оттуда гниль и землю, производители же на социальные овощи худшие дают. Процентов десять на этом теряем. Остается нам всего 5% и еще 4% налог. Так что вы там нам считали?

Коллегу поддержала предприниматель Ольга ФАЗЫЛОВА и другие владельцы магазинов: хотели понять, во-первых, рассматривался ли вопрос на сессии, во-вторых, на каком этапе и какие аргументы склонили депутатов к тому, чтобы голосовать против снижения ставки.

Председатель маслихата Бауржан АХМЕТОВ несколько раз повторил, что решение о нецелесообразности снижения ставки принималось коллегиально, а разъяснять его должны компетентные специалисты. И пообещал, что соберет для этого круглый стол. Предприниматели спросили, почему бы не разъяснить это на встрече с участием акима района. Оказалось, в зале нет налоговиков, готовых отвечать на вопросы бизнеса.

На сайте районного маслихата корреспондент «НГ» нашел информацию, что 19 ноября обращение предпринимателей обсуждалось на заседании рабочих комиссий и там депутаты сказали свое дружное «нет» снижению ставки. То есть вопрос на сессию и не выносился.

Аким же района высказал свое отношение к теме таким образом:

- Вам же говорят, что пока приняли новую ставку только в городах. Ни один район еще понижение не рассматривал.

Не поселок Родина

- Ладно, про ставку нам еще расскажут, у меня вопросы по вашему отчету, - обратилась к акиму Тобола Фазылова, - послушала вас, у нас прямо поселок Родина, до того все хорошо.

Типичная улица в Тоболе, по таким дети ходят в школу

Родина, к слову, известный населенный пункт в Акмолинской области с шикарным благоустройством, практически агрогородок. Тобол ни в советские времена не поражал благолепием, ни сейчас. И тогда власть кивала на природу - близость грунтовой воды, где-то плывуны, где-то вязкие почвы… И нынче то же самое.

Но жизнь вроде бы прогресс двигает вперед, потому люди и не перестают спрашивать, когда им будет хорошо и комфортно. Адреса улиц, утопающих в грязи, сыпались на встрече один за другим. Накануне «НГ» также направляла в акимат запрос: жители жаловались на состояние улиц, по которым ходят школьные автобусы, а точнее, новый не ходит, его берегут от жуткой грязюки...

- Вы правы, что задаете эти вопросы, но хочу, чтобы вы и нас услышали. Пока чуть-чуть не подморозит, ваши улицы бесполезно подсыпать. Сколько щебня мы здесь хороним.

Потратим все деньги, а толку не будет. Улицу отсыпали, отгрейдировали для школьного автобуса. 2-3 КамАЗа проехали - опять колея. У нас почва такая, - отвечал Азамат Бердалинов, - улицы Северная, Казахская, Западная, Юбилейная, Болашак, Новая, Нефтебазовская... - везде так. Ну вы поймите, миллиард тенге, наверно, надо, чтобы весь Тобол отщебенить.

А бюджетных денег на содержание 42 км тобольских дорог, включая профилирование, на текущий год было выделено всего 900 млн тенге. Большая часть работ, судя по словам акима, делается по договоренностям со щебеночными заводами, предприятиями, которые дают инертные материалы - шлак, песок.

- На Строительной улице клали трубы водопровода, теперь идет просадка, будет ли дорога на следующий год досыпаться, - спросили из зала.

- Водопровод - это благо? Для кого делали? Для людей. По мере выделения финансовых средств все будем подсыпать, - ответил аким района. - Я не могу за раз исправить то, что не делалось годами. По Тоболу еще есть работы по теплотрассе, проект по канализации вам разрабатываем. Важные объекты. Если сейчас там положить асфальт, а на следующий год рыть, вы же сами возмутитесь, что хороним деньги. Мы не можем постоянно щебзаводы просить. Скажут, мы, что, только на вас будем работать. Поэтому сколько можем, столько просим. Делаем всю эту работу. Ощущают ли это люди? Чего молчите? И водопровод просите, и канализацию просите, при этом хотите, чтоб дороги все были ровные. Есть такое явление: прокопал траншею под трубы и года три проседает. Это естественный процесс. Ни я, ни вы не поменяете.

- У меня крик души, - сказал житель Тобола Иван ТИТОВ, - живу на Северной, 121. У нас дорог нет вообще. Дети идут в сапогах до асфальта. Там прячут сапоги под бетонные плиты, переобуваются в кроссовки, идут в школу. Я не всегда могу их отвезти, а такси к нам не доезжает. Не знаю, что делать. Я когда-то эти места в шутку называл «тринадцатый район», потому что там не было ни освещения, ни газа, ни воды. Это вроде появилось, но дорог как не было, так и нет.

Аким поселка предложил Ивану, владельцу грузовика, «вместе отработать» проблему.

- Да я не против, - ответил тот, - но кусочек отсыпать смысла нет. Там все утонет. Мы сейчас, когда на асфальт выезжаем, его уже не видно под слоем грязи. Если улицу не сделать полностью, как заготзерновскую, когда и все проулочки закатаны, толку не будет.

Ему ответили, мол, подожди, Иван, вот появится финансирование...

«Если нам одобрят...»

Собственно, это был лейтмотив подавляющей части ответов про решение больших и малых проблем Тобола. Акиму района, например, напомнили, что на его отчетной встрече в 2023 году молодежь ставила вопрос о необходимости капитально отремонтировать ДК «Думан».

- Сижу здесь сейчас и ноги замерзли, - сказала жительница, - а тут концерты проходят. Вопрос волнует нас всех.

- У нас разработана проектно-сметная документация на ремонт, экспертиза проекта тоже есть, - ответил Кайсар Муржакупов. - На встрече с акимом области 4 сентября этот вопрос поднимался. 273 млн требуется на капитальный ремонт здания этого ДК. Это большие средства для района. Каждый месяц мы подаем заявки в область. Но они пока не поддержаны бюджетной комиссией.

Еще люди говорили о необходимости пустить автобус из Тобола в райцентр.

- У нас скорая скоро лопнет, - сказала Ольга Фазылова, - пожилые просятся утром с нею доехать до больницы. - Я разговаривала с перевозчиком, он говорит, что нет гарантии, что маршрут будет субсидироваться.

- Мы прекрасно знаем перевозчиков, у нас их всего два. Неоднократно встречались, - сказал аким района, - мы только за. Сейчас на маршруте из Айета в Майское перевозчик получает 14,5 млн тенге субсидий, я в докладе говорил. В бюджете они предусмотрены. Но это не сразу делается. Сначала перевозчик должен маршрут накатать, посмотреть, сколько людей ездит, сделать расчеты. Потом это выносится на комиссию. Признает маршрут социально значимым областной маслихат. Область решает.

Фото Галины КАТКОВОЙ