В редакцию «Нашей Газеты» в рамках традиционной акции пришли письма из 64 семей. Самые теплые и искренние послания новогоднему волшебнику мы публикуем на наших страницах. А для исполнения желаний очень нужны помощники.

Письма бывают разные: сухие, трогательные, серьезные, а есть забавные. И пусть написаны они без особых изысков, но обязательно вызывают улыбку. Такое письмо прислал Деду Морозу 6-летний Артур. Он очень хочет машинку, да не какую-нибудь легкомысленную гоночную, а суровую фуру. А чтобы новогодний волшебник не оставил без внимания эту заявку на подарок, мальчик пообещал кое-что взамен. Читайте сами.

За фуру Артур обещает научиться красиво писать

Надо сказать, что для шестилетнего ребенка Артур и так неплохо пишет, пусть даже печатными буквами, большими и неровными. Разве не найдется помощника Деда Мороза, который подарит мальчишке красивую игрушечную фуру?

9-летний костанаец Костя - мамин помощник, старательный ученик и хороший брат. В самом начале письма он от всей души пожелал Деду Морозу крепкого здоровья - видно, что родители воспитывают вежливого человека. У Кости есть брат - 3-летний Коля и сестренка - 4-летняя Оля. Он, конечно же, хочет, чтобы Дед Мороз принес подарки всем троим. Но какие подарки, не уточняет. Однако в качестве намека к письму приложены два рисунка (к сожалению, из-за бледности изображения сканировать их - занятие неблагодарное). На одном - игрушечный автомат (видимо, о нем мечтает сам Костя), а на другом - мягкие игрушки.

Костя, Оля и Коля хотят получить подарочки, не замахиваясь на дорогие гаджеты. Просто игрушки

Замечательно, что в нынешние времена, когда эмпатия не в моде, есть дети, переживающие за близких. 11-летняя София с нежностью пишет о своем брате, 6-летнем Максиме, у которого диагностирован аутизм.

- Я помогаю маме, хорошо учусь, хожу на танцы в школе и играю с Максимом, чтобы ему не было скучно, - рассказывает София. - Максим научился новым словам и уже зовет меня София, а не няня. Почти научился играть и даже смотрит в глаза. Мама говорит, что он старается по-своему каждый день.

Девочка просит телефон для брата - не просто ради забавы и зависания в соцсетях. Она хочет, чтобы Максим лучше развивался, мог больше смотреть любимые мультфильмы. А для себя София просит планшет, чтобы смотреть уроки рисования, потому что очень любит это занятие и хочет совершенствоваться.

София хочет развивать свои способности и помогать развиваться брату

Сестры Таня и Соня не первый год пишут письма Деду Морозу, и всегда находятся отзывчивые помощники новогоднего волшебника, поэтому без подарков девочки не остаются. Воспитывали их мама и бабушка. Но в прошлом году бабушки не стало, это был тяжелый удар для Тани и Сони, теперь у них осталась только мама. А в этом году опять беда - у Тани диагностировали тяжелую астму. Но Таня держится молодцом, уже привычно пользуется баллончиком с лекарством, когда начинается приступ удушья.

Как бы ни старалась мама на работе, купить подарки на Новый год двоим детям не просто, учитывая нынешние цены на все. Впрочем, Таня с Соней ничего дорогущего не просят.

Желания Тани и Сони довольно скромные: побольше общих тетрадей, книги, теплую шапку, настольное зеркало

Хорошие люди вырастут из девочек и всегда будут опорой своей маме.

И еще одна история с аутизмом. Такой диагноз стоит у Расула, младшего брата Лолы, написавшей письмо. Лоле 14 лет, подростковый возраст... Время природного эгоизма, когда больше думают о себе, такой уж период в жизни. Но Лола просит конструктор для Расула, чтобы он лучше мог развивать мелкую моторику. А для себя совсем скромный подарок - светодиодную ленту. Девочка хочет украсить свою комнату к Новому году, чтобы было уютно и красиво.

Лола больше заботится о брате, чем о себе

У 7-летнего Ансара прекрасный почерк, видно, что он - старательный ученик. А еще, как написал сам мальчик, он не только хорошо учится в 1-м классе, но и хорошо себя ведет и в школе, и дома. Мама у него одна, и он помогает ей во всем в меру своих детских сил. Разве такой примерный ребенок не заслужил подарок?

Ансар даже подарок для себя просит такой, чтобы радовать любимую маму

8-летняя Вероника не просила подарков для себя. Девочка хочет только, чтобы все родные были здоровы и всегда были рядом.

Может быть, Дед Мороз придумает, что подарить Веронике?

Насте 10 лет и она тоже думает о том, как бы сделать праздник радостным для всей семьи. Семья у Насти небольшая - мама и бабушка, которую девочка ласково называет «бабуля». Настя уже участвует в показах одежды и, возможно, в будущем станет успешной моделью, которая сможет одаривать близких любыми вещами. А пока семья не может позволить себе приобрести большую пушистую елку, которую они смогут наряжать каждый год.

Может, у Деда Мороза найдется елочка для Насти?

Настя хочет украшать к празднику пушистую елку

Особенно интересно, когда встречаются письма от увлеченных детей. Ведь это замечательно, когда мальчишки и девчонки интересуются окружающим миром и мечтают его исследовать. Таким увлеченным человеком растет пятиклассник Данил. Он отличник, ему даются все предметы, но особый интерес вызывает предмет, которого нет в школьной программе, - геология. У Данила даже есть небольшая коллекция минералов. Очень надеемся, что увлечение не пройдет и коллекция будет увеличиваться, а Данил станет геологом (это одна из лучших профессий для мужчины).

А просит Данил всего лишь обычную настольную лампу, чтобы удобнее делать уроки и разглядывать камни. Может, к лампе Дед Мороз присовокупит и ультрафиолетовый геологический фонарик? Надо же поддерживать мальчишеский интерес, чтобы он перерос в сознательный выбор профессии.

А еще Данил пишет о 4-летней сестренке Вике, которая любит мультфильм «Щенячий патруль». Несложно догадаться, что девочка будет рада игрушке из этой серии.

Данил увлечен геологией. Поддержим мальчика в его увлечении!

9-летняя Оля живет в селе Степановка Мендыкаринского района. Почерк у нее не слишком хороший, поэтому просто приведем выдержки из ее письма, которые много скажут о том, какая это чуткая, добрая девочка, как она любит свою маму.

- Я живу с мамой. Она у меня самая добрая и самая сильная, - пишет Оля. - Она работает на двух работах, чтобы у нас все было, и очень часто устает. Когда она приходит домой поздно, я тихонько укрываю ее одеялом и шепчу, что люблю ее больше всех на свете. Мне бы хотелось, чтобы мама отдыхала больше, но я знаю, что она старается ради меня.

Девочка пишет, что тоже старается, чтобы маме было легче: хорошо учится, помогает по дому, не капризничает.

- Знаешь, Дедушка Мороз, иногда мне кажется, что чудеса случаются, когда их очень ждешь и в них по-настоящему веришь, - раскрывает свою мечту Оля. - У меня есть большая мечта, я очень хочу велосипед. Я представляю, как мы с мамой выходим во двор и я учусь кататься, мама улыбается, а я чувствую себя самой счастливой на свете. Я бы каталась аккуратно, берегла его и никогда не ломала. Этот велосипед стал бы для меня настоящим чудом. Если ты сможешь исполнить мою мечту, я буду благодарна всем сердцем. А если нет, я все равно буду верить в добро и волшебство.

Не первый год приходят письма из семьи, в которой есть трое детей: Егор, Ульяна и Артем. Ульяне 9 лет, она очень любит рисовать и всегда украшает письма замечательными рисунками. 8-летний Егор - отличник и большой любитель конструкторов. Артем - самый старший из троих детей, но он не может разговаривать. Вот как пишет о своих братьях Ульяна.

Артем, Ульяна и Егор очень дружны

Ульяна просит для себя мольберт (разве это не прекрасное желание?), Артем был бы рад игрушке-коню, а Егор мечтает построить из «Лего» город со взлетной полосой. И чтоб на полосе были самолеты. И еще Егор дополнительно попросил для сестры набор «Юный химик».

Такую роскошную елку нарисовала Ульяна

Дети, написавшие эти и еще много других писем, очень ждут, что придет оно, новогоднее чудо, а вот сделать мечту явью должны помочь взрослые.

Мы ждем помощников Деда Мороза, которые сделают праздник для этих детей волшебным. Пишите в редакцию на WhatsApp +7 747 907 57 92.