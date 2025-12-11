В Казахстане завершили государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан, сообщили в Высшей аудиторской палате РК. Аудиторы указали на отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также на недостаточное взаимодействие с органами госдоходов, передает Informburo.kz.

Аудиторы отметили, что в республике ежегодно увеличиваются как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние пять лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия – на 45%, средняя пенсия из пенсионного фонда – на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты из Фонда социального страхования – более чем в 2,5 раза.

Аудиторы указали на некоторые проблемные вопросы действующей системы.

Двойные выплаты – в Казахстане и по месту гражданства. Требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий.

Пенсионные взносы самозанятых граждан. Аудиторы отметили, что при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат.

В ВАП отметили, что пересмотра требуют некоторые подходы по использованию средств из Фонда социального страхования. В частности, аудиторы зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения крупных сумм декретных выплат.

"В отдельных случаях отчисления делались из 3-10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы. Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге", – отметили в ВАП.

Аудиторы констатировали, что фонд соцстрахования потерял активы на 96 млрд тенге из-за отсутствия нормы о предельном размере социальных выплат, а также из-за недостаточного взаимодействия с органами госдоходов.

"Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учёт. Этот вопрос требует доработки. Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета", – отметили в палате.

По итогам аудита выявили финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге. 22 материала передали для рассмотрения вопроса об административной ответственности, по двум фактам материалы направили в правоохранительные органы.