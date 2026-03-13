Казахстанский парабиатлонист Ербол Хамитов выиграл золотую медаль на Играх в Италии и поделился своими эмоциями, передаёт Tengri Sport.

28-летний казахстанец победил в гонке преследования и выиграл вторую медаль Паралимпиады на Играх в Италии и пятую в истории страны на зимних Паралимпийских играх.

"Не смог сдержать эмоций, когда пришел к финишу, это было моей мечтой, все благодаря упорному труду, всем спасибо. Путь был непростым - много труда, тренировок и времени вдали от семьи", - заявил Хамитов после победного финиша.

- Мы знаем, столько ваших болельщиков, все они поддерживали вас, в прямом эфире смотрели они, ваша семья, дочки. Что скажете им?

"Из-за этого труда мы не видим своих семей, родителям, бабушке, тётям и дядям, братьям и всем родственникам выражаю свою благодарность", - ответил он.

Отметим, что, помимо победы в биатлонной гонке преследования, на счету Хамитова также бронза Паралимпиады в лыжном спринте. Таким образом, он стал самым титулованным паралимпийцем Казахстана в истории зимних видов спорта.

Напомним, что Ербол Хамитов в 19 лет лишился ноги после того, как ему прострелили колено в результате конфликта - он работал охранником. Несмотря на трагедию, он продолжил заниматься спортом и теперь принёс стране сразу две медали Паралимпийских игр.