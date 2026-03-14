На проходящих в Италии XIV зимних Паралимпийских играх прошли заключительные соревнования по пара биатлону, в которых спортсмены разыграли в своих спортивных классах медали в гонке преследования на 4,5 км с двумя огневыми рубежами.

В гонке среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, соревнующихся сидя с использованием специальных лыжных саней (класс LW12), Казахстан представляли Юрий Березин из Костанайской области и два спортсмена из Северо-Казахстанской области Ербол Хамитов и Сергей Усольцев. В этой гонке участники стартовали в соответствии с занятыми местами в прошедшей 8 марта гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, где Хамитов финишировал шестым, Усольцев был 21-м, а Березин - 22-м.

Стартовав после двух спортсменов из Китая, представителя Украины и двух атлетов из США, Хамитов уже после первого огневого рубежа вышел в лидеры и не позволил себя обойти до финиша, став паралимпийским чемпионом.

Победный финиш первого казахстанского паралимпийского чемпиона по пара биатлону Ербола Хамитова / Фото olympic.kz

Березин также улучшил свою стартовую позицию, финишировав 19-м. А Усольцев занял 23-е место.

В топ-10 финишировал в гонке преследования (стоя - класс LW6) Александр Герлиц из Северо-Казахстанской области, заняв девятое место.

Золотая медаль Ербола Хамитова стала второй для Казахстана, завоеванной на зимних Паралимпиадах. А первым паралимпийское «золото» завоевал на Параиграх в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 году Александр Колядин из Костанайской области, выигравший спринт на 1,5 км в пара лыжных гонках (стоя).

Для Ербола Хамитова эта награда в Италии стала второй. Ранее он завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке в пара лыжах (сидя), показав шестой результат в квалификации, выиграв свой полуфинальный заезд и финишировав третьим в финале.

Сборная Казахстана с одной бронзовой и одной золотой наградами поднялась в медальном зачете на 18-е место.

Казахстанские паралимпийцы выступят сегодня в открытой мужской лыжной эстафете 4х2,5 км, а завершат выступление на Паралимпиаде, выйдя завтра на старт индивидуальных гонок на 20 км.