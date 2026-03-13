По прогнозам синоптиков, в субботу-понедельник, 14-16 марта, по всей территории области ожидается переменная облачность без осадков. На западе, севере и юге ночью и утром - туман.





- В ночь на субботу по области будет 5-10 градусов мороза,- сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем -2...+3 °С. В воскресенье ночью термометры покажут -5...-10 °С, на западе -13 °С. В ночь на понедельник будет немного холоднее: -8...-13 °С, на востоке -16 °С. В дневное время в воскресенье и понедельник воздух прогреется до +1...+6 °С, на юге до +9 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу и воскресенье: ночью -5...-7 °С, днём 0...+2 °С. В понедельник: ночью -8...-10 °С, днём +1...+3 °С.

В ближайшие три дня по области ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, в Костанае 5-10 м/с.

