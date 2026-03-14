Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Отдел ЖКХ Костаная не выполнил предписание департамента полиции о перемещении знаков пешеходного перехода дальше от остановки «Тепличный камбинат» по ул. Каирбекова.

Предписание было направлено после сообщения жительницы Костаная Екатерины ВИТОВСКОЙ в проекте «Народный гаишник». Она жаловалась на неудобный дуэт: пешеходные переходы рядом с автобусными остановками.

Остановка «Тепличный камбинат». Пешеходный переход переносить не стали / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- Хотелось бы узнать, это нормально устанавливать пешеходные переходы на остановках впереди автобуса? - писала Витовская. - Это по ул. Каирбекова на теплицах. И недавно поставили такой же знак на остановке по ул. Каирбекова, где раньше был троллейбусный парк. Едешь со стороны ул. Джамбула, автобус остановился на остановке и закрыл собой пешеходов. Едешь и выглядываешь, а дети из-за автобуса сразу там выбегают. Почему они не поставили знаки перед остановкой? Ведь транспортные средства нужно обходить сзади, чтобы пешеходы и водители видели друг друга. А тут все идут и не видят из-за автобуса.

В департаменте полиции на запрос «НГ» отвечали:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции управления полиции города Костаная проведено обследование с выездом по адресу улица Каирбекова, автобусная остановка «Тепличный комбинат». По результатам обследования сообщаем, что в адрес ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» направлено предписание о переносе дорожных знаков со стойками в количестве двух единиц 5.16.1-5.16.2 «Пешеходный переход» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В отделе ЖКХ корреспонденту «НГ» по телефону сначала пояснили, что переместят знаки позже, а спустя примерно месяц на повторный вопрос ответили: перемещение знаков ничего не даст, поскольку, сделавшись удобными для водителей одной полосы, они станут мешать водителям другой. И если перемещать, то только с самими остановками, что уже предмет другого запроса.

Его мы направили и в отдел ЖКХ, и в ДП области.

Ранее мы публиковали сообщение об участке пр. Абая возле индустриально-педагогического колледжа (р-н ТД «Емшан») в Костанае:

- Двигаясь в направлении от центра в район КЖБИ, с пр. Абая можно повернуть налево после светофора с кнопкой, - писал читатель Сергей. - Поворачивая налево, водители пропускают встречный поток, тем самым блокируя одну из двух полос. Пр. Абая, можно сказать, - самая пропускная дорога города, и в одном месте она сужается до одной полосы. Это повышает вероятность аварий, потому что водители могут отвлечься и «пропустить» пешехода. Выход - разворачиваться на кольце возле бывшего СХИ. Расстояние, которое нужно будет проехать, небольшое. Дополнительный трафик от этих домов не сильно повысит нагрузку на этот перекресток.

В ДП области на запрос «НГ» ответили:

- Сотрудниками административной полиции проведен анализ участка улицы Абая в районе пересечения с улицей Баумана и кольцевой развязки. По результатам рассмотрения установлено, что действующая схема движения соответствует утвержденному плану организации дорожного движения. Согласно ПДД РК следует, что при отсутствии запрещающих знаков поворот налево разрешен, при выполнении маневра водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам. Вместе с тем занятие полосы движения в указанной ситуации является временным препятствием, предусмотренным ПДД РК. Предложенный вариант с разворотом на кольцевой развязке считаем нецелесообразным ввиду того, что поток транспорта, идущего на разворот, увеличит время ожидания для всех участников дорожного движения на кольце и приведет к заторам. Кроме того, необходимость движения до кольцевого движения создает транспортную нагрузку и увеличивает время в пути для водителей. На основании изложенного, действующая схема движения остается без изменений. Действующий пешеходный светофор предназначен для обеспечения безопасного перехода пешеходов через проезжую часть. Водителям рекомендуется заблаговременно занимать правую полосу для движения прямо, если впереди идущее транспортное средство выполняет поворот налево, для избежания аварийных ситуаций.

А вот на пересечении улиц Тобольская - Кирпичная запрос читателя о знаке удовлетворили. Фото прислал житель Костаная Георгий ИНКИН.

Угол ул. Тобольская - Кирпичная. Знак установили после публикации в «НГ» / Фото Георгия ИНКИНА



- Те, кто едет по Тобольской, должны пропускать выезжающих с Кирпичной, но этого никто и никогда не делает, - писал он до установки знака. - К тому же по Тобольской ходит автобус № 7, все по умолчанию считают ее главной. Но это ненормально, кто-то ошибиться может.

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги и оголенные участки теплотрассы? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.