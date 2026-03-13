В конце февраля в Аулиекольском районном суде вынесли два решения. В обоих процессах председатель ОО «Правозащитного объединения Костанайской области» Николай ГИНЬЯТОВ просили признать виновным по ст. 73-3 КоАП РК (Клевета). Посты об их деятельности не понравились директору школы и акиму района.

Пост про стеллу

24 февраля суд рассмотрел дело о клевете в адрес акима Наурузумского района Мади ИХТИЛЯПОВА. На страничке Правозащитного центра в Instagram можно найти множество публикаций об этом чиновнике, в которых Ихтиляпова называют не иначе как «главой наурзумского ханства».

Однако госслужащего задел вот этот конкретный пост - от 29 сентября 2025 года:

- Авторы видео сообщают о том, что в августе 2024 года было запланировано отремонтировать металлические конструкции на сумму 4 464 285 тенге. Согласно итоговому протоколу от 30.07.2024, тендер выиграл частный предприниматель Казиев Н. Т. за 3 800 000 тенге. Позже, когда начались ремонтные работы, администрация несколько раз вызывала Казиева Н. Т. и предлагала: «Ты не сможешь выполнить эту работу, отдай её нам». Сославшись на то, что у них самих есть специалисты и предприниматели, которые могут это сделать, они фактически забрали работу. Законны ли такие действия акимата? Очевидно, что акимат сам организовывает тендеры так, чтобы их люди выигрывали. Это в наши дни стало одним из способов зарабатывания денег. И, к сожалению, это не только в нашем районе. После раздумий предприниматель понял: «Они всё равно не дадут мне это сделать, или не примут выполненные работы и будут докучать». Поэтому он заключил дополнительное соглашение на 5 000 000 тенге и передал работу им. А результатом жители остались недовольны - стела, сделанная под руководством акимата, людям не понравилась. Большую стелу с надписью «Қараменді» сделали некрасивой и маленькой.

Мади Ихтиляпов / Фото из архива "НГ"

По мнению Ихтиляпова, в публикации содержались заведомо ложные сведения, а также обвинения в коррупции и нарушении должностных обязанностей, тем самым правозащитник опорочил честь и достоинство, подорвал деловую репутацию акима района.

Николай Гиньятов вину не признал и просил прекратить дело в отношении него, так как сроки привлечения к ответственности давно истекли.

Судья Елена СИМИЮТИНА, изучив материалы дела, пришла к выводу, что в действиях Гиньятова нет состава административного правонарушения. И отметила - полицейские не представили доказательств того, что у правозащитника был умысел на распространение ложных сведений.

- От жителей района Гиньятову достоверно известно об имеющейся проблеме металлической конструкции стелы с надписью «Қараменді», - отмечает в постановлении Симиютина. - Кроме того, первоисточником видео является автор под ником @qazaq_nomads, видео было опубликовано авторами 28 октября 2024 года, более года назад. Данная информация не была никем оспорена, следовательно сделан вывод об обоснованности информации содержащейся в авторском видео. В случае, когда лицо, предполагая достоверность сообщаемых им сведений, добросовестно заблуждается относительно их подлинности распространяемых им сведений, то эти действия не образуют состава клеветы и реализация своего права на публикацию не должно служить основанием привлечения лица к ответственности за клевету.

Пост про школу

Директору школы им. А. Байтурсынова в Рудном Гульжазире СМАГУЛОВОЙ не понравился пост от 6 января 2026 года. Ранее, 25 декабря 2025 года, Николай Гиньятов подробно рассказывал о конфликте руководителя школы с младшим техническом персоналом. Последние заявляли о том, что во время летних каникул добровольно выполняли ремонтные работы, однако дополнительной оплаты за несвойственный им труд не получили.

6 января Гиньятов написал, что поступило требование от Гульжазиры Смагуловой об удалении и опровержении публикации. ПРи этом повторно процитировал обращение 13 подчиненных и прокомментировал пояснения директора.

- То есть нам поступило обращение на создание в школе тяжелых условий труда, наложение на персонал несвойственных функций, эксплуатацию персонала бездостойной оплаты труда, - писал Гиньятов 6 января. - Директор ссылается на ст. 143 Гражданского кодекса и что опубликованная информация подрывает деловую репутацию школы, так как мы опубликовали обращение, не получив ответ от нее или иных госдарственных органов. Так а по существу публикации что? А ничего. Директор в своих письменах не написала - что конкретно ложное в заявлениях ее работников? Или вообще все это сплошная ложь, поклеп и оговоры с наговорами?

В суде представитель директора пояснила, что «ремонт в школе проводится посредством государственных закупок, а побелка и ремонт в летний период входили в обязанности работников». Смагулова добавила - в ходе проверок нарушений не выявлено. В школе была проведена согласительная комиссия, где работники технического персонала указали, что претензий к ней не имеют. После чего она обратились к Гиньятову о разрешении вопроса, но он отказался удалять.

Судья Балжан ОСПАНОВА написала в постановлении, что Гиньятов не распространял ложные сведения, совершенные с обвинением лица в совершении коррупционного преступления.

- Судом установлено, что Гиньятов Н. А. констатировал об имеющемся обращении 13 работников технического персонала, изложив дословное содержание заявления и дальнейшие заявления от их имени, - отметила Оспанова. - Таким образом, Гиньятовым Н. А. были опубликованы лишь сведения по обращению работников, которые подтверждаются материалами дела.

На этом же процессе Николай Гиньятов подал жалобу на участкового инспектора полиции Наримана Исмагамбетова, просил признать его действия по составлению протокола об административном правонарушении.

- Материалами дела установлено, что нормы КоАП инспектором нарушены, поскольку составленный им протокол не был отправлен Гиньятову, протокол составлен без допроса 13 работников технического персонала, не назначена психолого-филологическая экспертиза на предмет определения оценки наличия порочащих сведений. Квалификация действий определена по поступившему заявлению и публикаций, без проверки на факт ложности, - резюмировала судья.

Поэтому Балжан Оспанова прекратила производство по делу Гиньятова, а жалобу на участкового удовлетворила.

Пост про Мусагазину

Как уже сообщала "НГ", в конце декабря Николай Гиньятов проиграл судебный процесс. Тогда заместитель акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина обвинила правозащитника в клевете.

Мусагазина посчитала клеветой публикации, в которых закупки медицинского оборудования связали с ее именем. Сейчас по этому делу проходит бывший руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. 29 августа замакима заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». Гиньятов же утверждает, что такие схемы возможны только вследствие ненадлежащего исполнения Мусагазиной, курирующей госзакупки и здравоохранение, ее должностных обязанностей.

В декабре 2025 года та же судья Балжан Оспанова оштрафовала Гиньятова на 200 МРП (786 400 тенге).

В феврале 2026 года стало известно, что Гульбарам Мусагазину задержали сотрудники КНБ. Судя по всему расследование связано именно с теми госзакупками медицинского оборудования, про которые писал Гиньятов. Будет ли теперь отменен штраф правозащитнику - большой вопрос? Наверное стоит дождаться окончания расследования.

В конце января Николай Гиньятов сообщал, что задержанный по тому же делу главный врач Карасусской районной больницы Владимир Голубев подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к правозащитному центру. Судя по данным базы "Судебный кабинет РК" решения по этому иску еще не вынесено.

Таким образом только за эту зиму правозащитник проиграл одно и выиграл два дела о клевете. То ли еще будет?

Читайте также:

От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области