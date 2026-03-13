При ежемесячной оплате обязательных пенсионных взносов со средней заработной платы пенсия сможет заменить зарплату как минимум на 40%, считают в ЕНПФ. Об этом сообщает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

В начале 2040-х годов на пенсию начнут выходить казахстанцы, у которых нет стажа до 1 января 1998 года. Эти граждане не будут получать солидарную пенсию, а значит, размер их пенсии будет напрямую зависеть от размера накоплений, напомнили в ЕНПФ.

Как подчеркнули в фонде, чем раньше вкладчик становится участником пенсионной системы, чем длительнее будет период его накоплений, тем большую сумму он накопит и, соответственно, выплат из накопительного компонента.

Таблица предоставлена ЕНПФ

При регулярности обязательных пенсионных взносов работника (12 раз в год) и обязательных пенсионных взносов работодателя на протяжении всей трудовой деятельности вкладчик со средними доходами может ожидать совокупные пенсионные выплаты, которые обеспечат коэффициент замещения дохода (показывает, какую часть своей прежней зарплаты пенсионер получает в виде пенсии) на уровне не ниже минимального стандарта МОТ (40%).





Таблица предоставлена ЕНПФ

Расчёты совокупной пенсии (за счёт собственных пенсионных накоплений и базовой пенсии) показывают, что регулярность взносов напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем чаще вносятся средства, тем выше выплаты и, соответственно, коэффициент замещения дохода. При ежемесячной оплате обязательных пенсионных взносов со средней заработной платы совокупный КЗД за счёт накопительного и базового компонентов составит минимум 35%. Солидарную часть вкладчики, выходящие на пенсию к этому периоду, получать не будут. Ожидается, что эту часть им заменят выплаты за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя и таким образом будет достигнут КЗД не менее 40%, предусмотренных мировыми стандартами.

В ЕНПФ добавили, что досрочные изъятия накоплений могут существенно снизить ожидаемый доход на пенсии. Порог минимальной достаточности, который остаётся на пенсионном счёте после изъятий, – это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсионной выплаты не ниже размера минимальной пенсии. При этом предполагается, что в дальнейшем обязательные взносы будут регулярными.

В феврале председатель Национального банка Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства заявил, что для достойного уровня пенсионных выплат необходимо повысить коэффициент замещения дохода. Это потребует ужесточения подходов к порогам досрочных изъятий.

Напомним, что недавно "НГ" сообщала, что до конца этого года в Казахстане могу вернуть лечение зубов за счет пенсионных.