Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в Астане на форуме депутатов маслихатов всех уровней, отметил, что в современных условиях роль внешней политики, дипломатии серьезно возросла, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

Глава государства напомнил, что, несмотря на очевидные перемены в геополитике в результате событий переломного характера в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, наше государство будет неуклонно следовать курсу развития всестороннего сотрудничества со всеми заинтересованными странами, близлежащими и дальними.

"В современных условиях роль внешней политики, дипломатии серьезно возросла, и Казахстан не является исключением. Наши внутренние дела, будь это экономика или политические реформы, в значительной степени зависят от международной ситуации и ее влияния на процессы внутри страны", — сказал он.

Президент подчеркнул, что в этих условиях основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность.

"Это факторы неизменного характера. Но устойчивость этих факторов – это не подарок истории, а результат высокой гражданской и политической ответственности наших соотечественников. В этой деликатной сфере внутренней политики ни власть, ни общество не имеют права на ошибку. Авантюрам, шапкозакидательству здесь нет места. Теперь мы убедились в том, что ультраконсервативные политические системы, опирающиеся на религиозную архаику, имеющие ошибочное понимание национальной гордости и национальных интересов, нежизнеспособны и поэтому обречены на провал.

Противиться движению вперед – значит пятиться назад, идти против законов бытия. Но и слишком быстрые, непродуманные решения и перемены тоже чреваты тяжелыми последствиями. Поэтому я категорически против реформ ради реформ. Во всем требуется разумный баланс. Если решил вброд перейти реку, то должен быть уверен, что ногами нащупаешь дно", — сказал он.

Глава государства также напомнил, что подорвать стабильность можно в считаные дни и даже часы, а на ее восстановление уходят десятилетия.

"Поэтому считаю абсолютно важным придерживаться концепции Закона и Порядка. Эта концепция – суть нашей политической системы, образа жизни, а вовсе не популизм. Нужно всегда помнить: судьба нашего общего дома – Республики Казахстан – зависит только от нас самих. По правде говоря, никого в мире не волнует, готовы ли мы к глобальным потрясениям, какими заботами живет наше общество. Наступила новая эпоха, и мы как прогрессивная нация должны успешно адаптироваться к современным вызовам, противопоставить им свой созидательный потенциал.

Цель проводимых в стране масштабных реформ одна – это укрепление независимости и суверенитета нашего государства, обеспечение прав и свобод граждан, улучшение благосостояния народа", — отметил Президент.

Кроме того, в ходе своего выступления Токаев заявил, что как президент намерен политико-дипломатическими средствами делать всё возможное для защиты безопасности государства.