С 2026 года бюджеты сельских округов в Казахстане получат дополнительные источники доходов, сказал Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней. Среди них – налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Президент считает, что регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов. По его словам, республика постепенно укрепляет возможности местных органов власти. В прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами. При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге.

"Это очень хороший показатель. С этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи. Сейчас правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня", – сказал глава государства.

Также регионам могут передать средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что доход должен работать на развитие территорий, где он зарабатывается: регионы получают всё больше ресурсов, и задача маслихатов – обеспечить надлежащий контроль за их использованием.