Адвокаты просят отменить постановление суда по административным правонарушениям и вынести постановление о прекращении дела. Главный аргумент - "имеет место несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела".

27 февраля ТОО «Твой шанс», издателя «Нашей Газеты», оштрафовали на 30 МРП (129 750 тенге) по ст. 120 КоАП РК (Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами).

Напомним суть обвинений.

5 февраля, когда анонсированные президентом поправки в Основной закон только обсуждали в Конституционной комиссии, «НГ» опубликовала в рубрике «Вопрос недели» такое обращение к читателям: "Предлагаемые поправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали?".

Опрос был закончен 11 февраля в 17:00. Тем же вечером результаты продублировали в печатной версии, которая поступила в продажу и подписчикам утром 12 февраля. И в тот же день, 12 февраля, республиканские СМИ опубликовали Указ о проведении референдума, который президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля в 18.00.

Прокуратура посчитала, что публикация результатов печатном номере "НГ" 12 февраля является нарушением, так как не были указыны необходимые для соцопросов параметры.

Фото из архива "НГ"

- Кроме того. формулировка вынесенного на обсуждение вопроса и предложенные варианты ответа носят заведомо некорректный характер, - подчеркивала в суде прокурор Асель ЖУСУПОВА. - Вопрос построен так, что объединяет значительное количество поправок в единый блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.

Главный редактор "НГ" Тимур ГАФУРОВ, юрист ТОО "Твой шанс" Анна ДУДИНА и адвокат юридической службы «Media Qoldau» Правового медиа-центра Лилия ГАФАРОВА отмечали: рубрика в газете не является и не может быть социологическим исследованием.

Разбирательство в Костанайском городском суде сначала назначили на понедельник, 2 марта, но затем спешно перенесли на вечер пятницы, 27 февраля. Тем самым не предоставив редакции времени для подготовки к процессу.

В апелляционной жалобе Лилия Гафарова вновь указывает, что в этом деле отсутствует состав административного правонарушения.

- Систематическая рубрика «Вопрос недели» газеты «Наша газета» не является опросом в период подготовки и проведения референдума, - отмечает она. - Опрос был завершён до момента опубликования информации о назначении референдума, а следовательно: на момент проведения опроса правовой режим подготовки к референдуму отсутствовал. В этой связи требования п. 9 ст. 28 Конституционного закона «О выборах в РК», на которые сослался суд, не подлежали применению. Суд первой инстанции данное обстоятельство фактически проигнорировал и необоснованно сделал вывод о наличии нарушения.

Гафарова подчеркивает, что суд ошибочно квалифицировал размещённый на сайте редакции интерактивный опрос читателей как социологический опрос общественного мнения. Так как опрос проводился в разделе сайта редакции, который на постоянной основе используется для обратной связи с читателями, участие в нем носило добровольный характер, редакция не проводила социологического исследования, опрос не имел научной методологии, репрезентативной выборки и статистического анализа. Фактически речь идет о редакционном интерактивном голосовании читателей, которое является обычным элементом редакционной политики средств массовой информации.

- Суд расширительно толковал диспозицию статьи 120 КоАП РК, - считает Гафарова. - Не запрещено задавать вопросы читателям и выяснять их мнение, в том числе проводить опросы вне проведения референдума. Редакции не было известно в момент проведения опроса и подведения итогов и их публикации на сайте, о том, что президент именно в этот вечер 11 февраля 2026 года объявит о проведении референдума. Следует отметить, что привлечение редакции к ответственности нарушает конституционные гарантии свободы средств массовой информации.

Дата заседания апелляционной коллегии областного суда пока не назначена.