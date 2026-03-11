В очередных турах прошли встречи соседей по турнирной таблице - «Аят» принимал «Актобе».

Дубль Жеже в первом матче с «Актобе» спас «Аят» от поражения / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Поднявшиеся на четвертую строчку турнирной таблицы после двух побед над «Карагандой» рудничане отставали на десять очков от клуба из Актобе, который в этом сезоне им еще не удавалось обыграть. Именно «Актобе» выбил «Аят» из розыгрыша Кубка РК в четвертьфинале, а в рамках чемпионата в первом круге рудненский клуб сыграл в гостях вничью в первом матче (1:1) и уступил во втором (3:4).

Развитие событий в первом матче центрального противостояния 29-го и 30-го туров, прошедшего на паркете «Аят арены», началось с автогола. В начале 3-й минуты после удара почти от центральной линии защитника «Аята» Ерсултана Сагындыкова мяч попал в ногу стоявшего в своей штрафной площади нападающего «Актобе» Нурыбека Кабылбаева и рикошетом залетел в сетку ворот. Рудничане после забитого гола продолжали владеть игровым преимуществом и регулярно угрожали воротам гостей, но на 9-й минуте пропустили ответный мяч после первого же удара в створ своих ворот, который нанес Нурхан Байзаков - 1:1.

Через три минуты Андрей Графский после передачи своего капитана Азата Валиуллина вновь вывел хозяев вперед. Однако на 15-й и 16-й минутах еще два удара в створ ворот «Аят» нанесли тот же Байзаков и Нурканат Бактияров, и вперед вышли уже гости - 2:3.

А в составе рудничан место в воротах вместо Джексона Сант'Анны занял Рауан Сисенгалиев. Но за секунду до перерыва нападающий гостей Альберт Акбаликов огорчил и второго вратаря «Аята», добив головой в ворота отлетевший от штанги мяч в борьбе с Валиуллиным, при этом столкнувшись с ним головами - 2:4.

Во втором тайме игра продолжилась по тому же сценарию - хозяева больше атаковали, а гости продолжали забивать. На 24-й минуте Егор Нулет сделал счет разгромным, а на 29-й минуте Нурыбек Кабылбаев еще более упрочил преимущество гостей - 2:6.

После этого «Аят» перешел на игру с пятью полевыми игроками и за три минуты трижды забил. В середине тайма отличился лучший бомбардир команды Жеже, переигравший вратаря после передачи Део, а на 33-й минуте автором гола стал вышедший вместо вратаря Антон Рындин, переправив мяч в ворота после прострела Семена Тарасенко - 4:6. Гости тоже перешли на игру с пятым полевым игроком, но почти тут же пропустили и пятый гол. Валиуллин перехватил мяч в центре поля, сделал передачу Жеже и тот забил в пустые ворота, оформив дубль - 5:6.

До окончания матча оставалось чуть более семи минут, в которые пришлось потрудиться вернувшемуся в ворота Канату Жеткирбаеву. Но за 10 секунд до финального свитка он не устоял после удара Жеже, который после паса Део оформил дубль и спас свою команду от поражения - 6:6.

По мнению специалистов, этот матч стал лучшим в сезоне.

Во втором поединке счет окрыли гости, несколько раз то этого заставляя проявлять свое мастерство Джексона Сант'Анну, все же не устоявшего на 5-й минуте после удара Альазиза Камалова - 0:1. Но за две с половиной минуты до перерыва у «Актобе» был удален вратарь Жеткирбаев, и игравшие в меньшинстве гости, отразив первую атаку «Аята», не справились со второй. А огорчил занявшего место в воротах Дмитрия Юдакова ударом справа Семен Тарасенко - 1:1.

На восьмой минуте второго тайма дубль оформил Камалов, вновь выведя гостей вперед. Но на 34-й минуте Иван Марахов превратил давление хозяев во второй гол, и снова счет равный - 2:2.

За три минуты до окончания матча «Актобе» благодаря голу Альберта Акбаликова в третий раз вышел вперед, а «Аят» после этого перешел на игру с пятью полевыми игроками. Однако повторить сюжет первого матча не удалось. А вот у гостей дважды получилось поразить дальними ударами пустые ворота рудничан. И оба раза сделал это Акбаликов, оформивший хет-трик и установивший окончательный счет - 2:5.

После этого поражения «Аят» вновь опустился на пятую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Атырау», который набрал четыре очка в гостевых матчах с «Тулпаром» (6:3 и 3:3).

Именно с «Атырау» проведет «Аят» матчи 31-го и 32-го туров, которые пройдут в Атырау 15 и 16 марта.