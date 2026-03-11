Родители опасаются, что в последние дни третьей четверти у детей будет слишком большая нагрузка. В Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию, связанную с отменой очных занятий в школах из-за погодных условий в нескольких регионах Казахстана перед каникулами. Именно в этот период школьники должны писать контрольные работы в рамках суммативного оценивания за раздел и за четверть, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

В ведомстве напомнили, что форма проведения суммативного оценивания (контрольная, практическая или творческая работа, проект, эссе, диктант, изложение, сочинение, тестирование) и время выполнения СОР на уроке педагоги устанавливают самостоятельно при строгом соблюдении следующих нормативов:

в один день проводятся не более трёх СОЧ с учётом уровня сложности учебных предметов;

СОЧ не назначают на последний день четверти;

одновременное проведение СОР и СОЧ по одному учебному предмету в один день не допускается.

"Если учебные занятия отменяются на длительный срок из-за неблагоприятных погодных условий, вопрос проведения СОР и СОЧ решается на педагогическом совете школы. Решением педагогического совета директором школы утверждается специальный график, учитывающий как требования к проведению суммативного оценивания (в том числе ограничения по количеству СОЧ в день и запрет на совмещение СОР и СОЧ по одному предмету), так и реальные возможности организации дистанционного или последующего очного выполнения работ", – сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что при формировании графика педагогический совет также вправе предусмотреть интеграцию содержания разделов, использование резервных часов и иные меры, обеспечивающие выполнение учебной программы без ущерба для качества освоения материала.

Третья четверть в школах завершится 19 марта. Весенние каникулы составят 11 календарных дней – до 29 марта включительно.