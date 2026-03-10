Свой первый матч в XXXV чемпионате Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Туркестане, где его соперником был «Актобе». Накануне старта в чемпионате новым генеральным учредителем костанайского футбольного клуба «Тобол» стал председатель совета директоров, главный исполнительный директор Eurasian Resources Group (ERG) Шухрат Алиджанович Ибрагимов.

Пап-Альюн Ндиайе против Артура Шушеначева / Фото instagram.com/fcaktobe_official

В стартовом составе костанайского клуба на первый матч чемпионата, считавшийся центральным в туре, на поле стадиона «Туркестан Арена» вышли Султан Бусурманов, Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Неманья Цавнич, Александр Марочкин, Роман Асранкулов (капитан команды), Максим Мякиш, Асхат Тагыберген, Дамир Марат, Рубин Хебай и Луис Герра.

Стартовый состав «Тобола» на матч с «Актобе» / instagram.com/fctobol

Номинальные хозяева, последний раз выигрывавшие у костанайцев в рамках чемпионата в мае 2022 года, активнее начали встречу и на 4-й минуте заработали первый угловой удар. Но после розыгрыша и подачи к воротам Бусурманов поймал мяч. В ответной атаке по левому краю после навеса в штрафную площадь Марата вступил в игру и вратарь «Актобе» Александр Заруцкий. Тут же последовал быстрый ответ актобинцев по левому краю, и Артур Шушеначев, войдя в штрафную площадь, в борьбе с Марочкиным пробил с острого угла выше ворот. Вскоре нападающий «Актобе» из Нигера Даниэль Соса из левого угла штрафной площади пробил по воротам, но удар заблокировали Марочкин и Цавнич.

На 8-й минуте испанский полузащитник «Актобе» Пабло Альварес Гарсия с центра половины поля котанайского клуба сделал передачу в штрафную площадь гостей. Однако первым к мячу успел Цавнич и отменил намечавшуюся дуэль Сосы с Бусурмановым, выбив мяч за лицевую линию. После розыгрыша углового удара игра на некоторое время переместилась в центр поля.

На 15-й минуте вновь активизировались хозяева, и после прохода по левому краю украинский полузащитник Дмитро Топалов метров с четырех от угла штрафной площади пробил под перекладину ворот, но Бусурманов в прыжке перевел мяч на угловой. А после подачи от правого углового флажка на ближнюю штангу Альварес в прыжке пробил головой в направлении дальнего нижнего угла ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Луис Герра преследует шведского легионера «Актобе» Айдина Зельковича / Фото instagram.com/fcaktobe_official

Через три минуты Ндиайе с левого края своей половины поля отправил мяч к штрафной площади соперника, а Герра, опередив защитников «Актобе» - капитана команды украинского легионера Ивана Ордеца и Тимура Досмагамбетова, в касание скинул мяч в центр набегавшему Хебаю. Албанский полузащитник с метра от линии штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот, но Заруцкий в падении забрал мяч.

В середине тайма после атаки актобинцев по левому краю Соса адресованный ему в штрафную площадь мяч пяткой направил в центр вдоль линии вратарской площадки, но Асранкулов выбил его из пределов штрафной площади. На 24-й минуте «Актобе» провел еще одну атаку по левому краю, и Шушеначев почти от лицевой линии из пределов штрафной площади сделал подачу к воротам, а набежавший Соса в касание отправил мяч в сетку ворот - 1:0.

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев по ходу матча вносит коррективы в действия Дамира Марата / instagram.com/fctobol

Пропустив гол, игроки костанайского клуба заиграли активнее. Через четыре минуты актобинцы во время атаки «Тобола» по центру нарушили правила на Марате метрах в 35-ти от ворот. Со стандарта пробил Тагыберген, но мяч пролетел в полуметре над перекладиной. Еще через минуту Герра на правом краю у углового флажка обыграл двух игроков «Актобе» и от лицевой линии сделал прострел, но Заруцкий в падении поймал мяч буквально в ногах Марата.

На исходе получаса игры Герра на половине поля хозяев отобрал мяч у капитана «Актобе» и, забежав с ним в штрафную площадь, сделал передачу вперед на ход Мякишу, который выполнил прострел в центр. Но попытавшийся прервать его в подкате Ордец сыграл рукой, за что арбитр матча Булат Сариев из Уральска без промедлений назначил пенальти. Одиннадцатиметровый штрафной удар пробил Герра, но Заруцкий отбил мяч, летевший в нижний левый от него угол ворот.

Момент нарушения Максимом Мякишем, которое привело к удалению / Фото instagram.com/fcaktobe_official

На 34-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар на левом фланге, Тагыберген исполнил стандарт, но Досмагамбетов выбил мяч на угловой. Вновь со стандарта подал Тагыберген, но на этот раз вратарь «Актобе» кулаками выбил мяч. Через две минуты гости заработали еще один угловой удар на этом же краю, но и его розыгрыш результата не принес. А еще через две минуты первая желтая карточка была показана Мякишу, который в самом центре поля попал по ноге выбившему у него мяч Георгию Жукову. Однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора момента отменил свое решение, и белорусский полузащитник «Тобол» был вынужден покинуть поле, увидев перед собой уже красную карточку.

Оставшиеся в меньшинстве гости продолжали атаковать, и вскоре Марат, получивший мяч после введения его из-за правой боковой линии, опасно пробил с дуги штрафной площади над перекладиной.

Второй тайм начался для «Тобола» обескураживающе - уже через 15 секунд после возобновления игры второй мяч побывал в сетке его ворот. Гости разыграли мяч, но после заброса к штрафной площади актобинцы выбили его в центральный круг. Начавшуюся контратаку продолжил Соса, отдавший мяч вперед и налево к линии штрафной площади шведскому нападающему Айдину Зельковичу. А тот, подработав мяч, пробил в дальний угол под вратарем - 2:0.

Минуты через две Соса сделал передачу низом в штрафную площадь уже с правого края, но Бусурманов в падении поймал мяч. Еще через две минуты «Тобол» ответил атакой по левому краю, и Герра перед штрафной площадью сделал передачу направо на Тагыбергена, который, оказавшись с глазу не глаз с вратарем «Актобе», пробил с линии штрафной площади. Но Заруцкий успел выдвинуться навстречу и отбил мяч, который снова оказался у «Тобола». И теперь уже Тагыберген сделал передачу на правый край штрафной площади Герре, а тот в касание перевел его в центр, откуда Хебай в падении пробил по воротам. Однако положение спас Темирлан Ерланов, бросившийся под удар.

На 52-й минуте хозяева заработали штрафной удар на левом краю, розыгрыш которого завершился ударом в правый нижний угол ворот, но Бусурманов в броске поймал мяч. Затем с интервалами в три минуты вратарь «Тобола» еще дважды вступал в игру, сыграв надежно на выходах после навеса с левого края и розыгрыша углового удара на противоположном фланге. Костанайцы на исходе часа игры ответили атакой по правому краю, откуда Герра сделал подачу в штрафную площадь, но мяч после удара головой Хебая не попал в створ ворот.





Наурызбек Жагоров против украинского полузащитника «Актобе» Дмитро Топалова / Фото instagram.com/fcaktobe_official

На 62-й минуте вместо Марата на поле вышел Жаслан Жумашев, а в следующую минуту Жагорова, Хебая и Герру заменили Абдулай Сиссе, Урош Милованович и Александр Зуев соответственно. Замены принесли результат на 72-й минуте, но к тому времени счет стал уже разгромным.

На 68-й минуте защитник «Актобе» Адильхан Танжариков обыграл у правого углового флажка Асранкулова и отдал мяч к штрафной площади свободному от опеки Зельковичу. Автор второго гола пробил по воротам с линии штрафной площади, но Сиссе заблокировал удар. Мяч отлетел в центр штрафной площади, откуда его головой выбил Марочкин, выиграв воздушную дуэль у Сосы. Но первым на мяче оказался Досмагамбетов, пробивший с дуги штрафной площади в левый нижний угол ворот так, что Бусурманов в броске не успел до него дотянуться - 3:0.

Гол же «Тобола» состоялся после перехвата мяча на левом краю у центральной линии. Перехвативший его Тагыберген сделал передачу вперед Миловановичу. Сербский нападающий отдал мяч Зуеву, который от левого угла штрафной площади отправил его верхом к вратарской площадке. А Жумашев, выскочив из-за спины Досмагамбетова, с линии вратарской площадки пробил в левый верхний угол ворот в противоход Заруцкому - 3:1.

Однако через две минуты актобинцы, сохранив мяч после розыгрыша углового удара, продолжили атаку на левом краю, откуда вышедший на замену тремя минутами ранее португальский полузащитник Нани выполнил навес в штрафную площадь, а Ордец в прыжке с подступов к вратарской площадки головой перевел мяч в правый угол ворот - 4:1.

Кстати, Нани или Луиш Карлуш Алмейда да Кунья, отыгравший за сборную Португалии 112 матчей и ставший в ее составе чемпионом Европы, является самым возрастным игроком в Премьер-лиге - 39 лет и 3 месяца.

На 76-й минуте вышедший на замену Еркебулан Сейдахмет грубо остановил Цавнича в 40 метрах от ворот. Тагыберген со стандарта пробил на правый край штрафной площади, откуда Цавнич сбросил мяч головой под удар Миловановичу, но того опередил Ордец, в падении выбив мяч головой. И на 83-й минуте вместо Тагыбергена на поле вышел Данияр Усенов.

«Тобол» до последних минут пытался уйти от разгрома. На четвертой добавленной минуте Милованович, переиграв на правом краю Топалова, вошел в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот. Удар успел заблокировать Ордец, от ноги которого мяч полетел к дальней штанге, где находился Асранкулов. Но до капитана «Тобола» мяч не долетел - его ударом в прыжке через себя выбил Ерланов.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ после матча назвал причину разгромного поражения:

- Матч сложился для нас очень тяжело. После пропущенного гола в первом тайме у нас был шанс сравнять счет, но мы не реализовали пенальти, а затем остались в меньшинстве после удаления. Именно незабитый пенальти и красная карточка стали ключевыми моментами, которые повлияли на ход игры. Играть почти полтора тайма вдесятером было очень сложно. Ребята старались и боролись до конца, но из-за допущенных ошибок пропустили еще. Нам нужно сделать выводы и двигаться дальше. Хочу извиниться перед болельщиками за это поражение, особенно в таком принципиальном матче.

Следующим соперником «Тобола» станет второй неудачник первого тура - клуб из Талдыкоргана «Жетысу», с таким же счетом - 1:4 уступивший в столице «Астане». Матч пройдет 16 марта в Костанае на поле «Тобыл Арены».