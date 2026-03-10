“Казгидромет“ прокомментировал информацию о приближении “кислотных облаков“ с территории Ирана
В пресс-службе РГП "Казгидромет" прокомментировали распространяющуюся информацию о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые "кислотные облака", которые могут дойти до стран Центральной Азии, передаёт Tengrinews.kz.
depositphotos.com
В результате якобы образовалось токсичное облако, которое под влиянием воздушных масс начало дрейфовать в сторону Узбекистана, Казахстана и Китая.
В "Казгидромете" заявили, что информация о "кислотных облаках" над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений.
- Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.
По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано, - говорится в сообщении.
В этой связи специалисты ведомства порекомендовали ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Также о ситуации в Дубае (ОАЭ) в эти дни "НГ" рассказала бывшая жительница Костаная.
