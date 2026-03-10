В пресс-службе РГП "Казгидромет" прокомментировали распространяющуюся информацию о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые "кислотные облака", которые могут дойти до стран Центральной Азии, передаёт Tengrinews.kz.

depositphotos.com

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что удары США и Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана привели к возникновению масштабных пожаров на НПЗ и нефтехранилищах.

В результате якобы образовалось токсичное облако, которое под влиянием воздушных масс начало дрейфовать в сторону Узбекистана, Казахстана и Китая.

Также сообщается, что в Тегеране зафиксировано выпадение "черных дождей" и высокая концентрация диоксида серы, азота и сажи. А иранский Красный полумесяц предупредил о риске кислотных осадков, вызывающих химические ожоги кожи и поражение легких.

В "Казгидромете" заявили, что информация о "кислотных облаках" над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений.

- Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.



По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано, - говорится в сообщении.

В этой связи специалисты ведомства порекомендовали ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Также о ситуации в Дубае (ОАЭ) в эти дни "НГ" рассказала бывшая жительница Костаная.