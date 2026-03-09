В Акмолинской области скончались двое пострадавших после взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщил руководитель управления здравоохранения региона Нариман Ермек, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на sinegor.kz.

Кадры из видео

По его словам, несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось - они находились в крайне тяжелом состоянии. - 8 марта один из пострадавших умер в реанимации стационара Авиценна-Бурабай. 9 марта скончалась пациентка, проходившая лечение в многопрофильной областной больнице в Кокшетау. Врачи продолжают борьбу за жизни других пострадавших. Медицинская помощь им оказывается в полном объёме с привлечением всех необходимых кадровых и технических ресурсов, - сообщил главный врач области.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что трагедия произошла в ночь с 26 на 27 февраля в кафе "Центр плова" в Щучинске. В результате взрыва газовоздушной смеси погибли семь человек - пятеро на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Спустя несколько дней умерли еще двое пострадавших.

Теперь стало известно о смерти еще двух пациентов, которые не смогли справиться с тяжелыми последствиями взрыва. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 11 человек.