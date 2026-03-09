Минувшей ночью, с 8 на 9 марта, спасатели несколько раз выезжали на помощь водителям, оказавшимся в снежных заносах на дорогах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ДЧС Костанайской области.

На автодороге «Костанай - Введенка» из-за сильной метели и снежных перемётов несколько автомобилей оказались заблокированы на трассе.

Неподалёку от села имени Павлова (Костанайский район) спасатели обнаружили транспортные средства, застрявшие в снежных заносах. Из одного из автомобилей эвакуировали беременную женщину с маленьким ребёнком, которых доставили в Костанай. Остальные водители и пассажиры отказались от эвакуации и решили дождаться улучшения погодных условий в своих автомобилях.

Позже спасательная операция развернулась на этом же участке дороги, но уже в районе села Майалап. Там из-за массивных снежных перемётов в заторе оказались 7 автомобилей, в которых находились 17 человек.

- Благодаря совместным усилиям спасателей и частной организации с привлечением спецтехники трассу удалось расчистить. Сотрудники службы спасения помогли автовладельцам отбуксировать машины на очищенный участок, после чего водители смогли продолжить путь самостоятельно, - сообщают в ведомстве. - В результате инцидента никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Ещё один случай произошёл в Алтынсаринском районе. Между селами Новониколаевка и Приозерное из-за снежных заносов на дороге оказались заблокированы два автомобиля.

- В машинах находились 8 человек, в том числе один ребёнок. Спасатели эвакуировали людей в Приозерное. Медицинская помощь им не потребовалась, - пояснили в пресс-службе ДЧС области. - Для обеспечения дальнейшего безопасного движения местными исполнительными органами была организована расчистка участка автодороги.

