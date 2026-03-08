Суд в Казахстане еще на два месяца арестовал главу общественного фонда Elge Qaitaru Оразалы Ержанова, сообщает телеканал "Настоящее время".

Фото с сайта КМБПЧ

- 5 марта, примерно в 19:40, за час до истечения срока ареста на 10 суток у Оразалы Ержанова, его арестовали еще на два месяца, – написал журналист Вадим Борейко на своей странице в фейсбуке со ссылкой на адвоката Ержанова Виталия Воронова.

Ержанова задержали вечером 23 февраля, через два дня следственный суд Алматы отправил его под стражу до предъявления подозрений. В полиции ранее сообщили о возбуждении уголовного дела "по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав".

- В социальных сетях были выявлены публикации, содержащие не соответствующую действительности информацию, призывы о бойкоте референдума и другие сведения, вводящие граждан в заблуждение с использованием номеров связи зарегистрированных в иностранной юрисдикции, — заявили в департаменте полиции.

В Казахстанском международном бюро по правам человека (КМБПЧ) сообщают, что действия Ержанова квалифицированы по п.3 ч.2 ст.150 УК РК, а именно: воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права участвовать в референдуме, совершенные группой лиц по предварительному сговору или преступной группой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4000 МРП (17 300 000 тенге), либо ограничением или лишением свободы на срок до 4-х лет.

Основанием, согласно постановлению следственного суда, явился «пост с призывом бойкотировать референдум через приложение EGOV по ссылке «eOtinish», подать обращение в ЦИК Республики Казахстан с содержанием, где гражданин Республики Казахстан отказывается от проведения референдума» (орфография и стилистика приведены по оригинальному тексту постановления).

Кроме того, обосновывая необходимость избрания Ержанову меры пресечения именно в виде содержания под стражей, следственный суд указал, что подозреваемый «может продолжить публикацию в социальных сетях с призывом бойкотировать референдум, что может привести негативное мнение у общества о референдуме» (орфография и стилистика приведены по оригинальному тексту постановления).

Оразалы Ержанов – общественный деятель, открыто высказывающийся по общественно-политическим вопросам. Его фонд занимается содействием возврату незаконно выведенных из страны активов. Ержанов также входит в попечительский совет Transparency International Kazakhstan. Ранее он работал зампредседателя Национального банка, вице-министром финансов, председателем правления АО "Казпочта", вице-президентом KEGOC и председателем правления "Наурыз банка".

Ранее издателя "Нашей газеты" оштрафовали по статье о нарушении правил проведения опросов, связанных с проведением референдума. Прокуратура натсаивала, что формулировка вынесенного на обсуждение вопроса и предложенные варианты ответа носят заведомо некорректный характер. Вопрос построен так, что объединяет значительное количество поправок в единый блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.