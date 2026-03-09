7 марта в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс. Они предусматривают ужесточение наказания за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников, передаёт Tengri Health со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Фото: depositphotos.com

Поправки были разработаны и приняты по поручению Главы государства. Теперь в Уголовном кодексе появилась новая статья, устанавливающая уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.

Согласно нормам документа:

за угрозу применения насилия предусматривается штраф от 200 до 500 МРП (от 865 000 до 2 162 000 тенге) , либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет;

, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет; в случае совершения указанных деяний при отягчающих обстоятельствах наказание ужесточается и составит от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;

при применении насилия, не опасного для жизни и (или) здоровья, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП (от 2 162 500 до 4 325 000 тенге) , либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы от 2 до 3 лет;

, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы от 2 до 3 лет; применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.

Одновременно с законодательными изменениями в медицинских организациях внедряются дополнительные меры безопасности на рабочих местах. Среди них — оснащение фельдшеров видеожетонами, установка тревожных кнопок в приёмных отделениях, интеграция систем видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой, а также поддержание работы круглосуточных полицейских постов в 152 стационарах.

Резонансные случаи нападения на медиков

По информации Минздрава, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и других работников системы здравоохранения.

В октябре 2023 года в Кокшетау медработника, приехавшего на вызов к ребёнку с температурой, избили двое мужчин.

В январе 2024 года в Караганде, в одном из дворов Майкудука, мужчина избил водителя скорой помощи. Местному жителю не понравилось, как он припарковал спецтранспорт.

В сентябре того же года в Бейнеуском районе Мангистауской области нетрезвый мужчина напал на работников скорой помощи и оказал сопротивление полицейским.

В июне 2025 года 38-летний мужчина напал на врачей областной детской больницы Караганды. У них диагностировано сотрясение мозга, переломы и ушибы.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в декабре 2024 года в Костанае родственники больной женщины избили фельдшера скорой помощи, приехавшую на вызов. А в июле прошлого года врач-уролог подвергся нападению со стороны пациента. Во время приёма между мужчинами произошёл словесный конфликт. В итоге врач оказался в реанимации.