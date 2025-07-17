Инцидент произошел сегодня, 17 июля. Информацию "НГ" сообщили читатели и ее уже подтвердили в пресс-службе больницы. По их данным, хирург, завершив операцию, спустился в приемный покой, чтобы продолжить прием пациентов, но один из мужчин, бывший в очереди третьим, повел себя агрессивно и напал на врача.

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- Пациент нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас врач в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция проводит следственные действия на месте, - сообщает пресс-служба медучреждения. - Считаем, что произошедшее не просто инцидент. Это преступление против тех, кто ежедневно спасает жизни. Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников. Каждый удар по врачу — это удар по всей системе здравоохранения. У врачей нет оружия. Их единственное «оружие» — знания, руки и сердце, с которыми они спасают нас. Их тоже ждут дома родные и близкие. Живыми и здоровыми.

"НГ" запросила комментарий в департаменте полиции и управлении здравоохранения, но к моменту публикации ответа еще не было.