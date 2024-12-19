В ночь с 17 на 18 декабря бригада Костанайской областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке, у которой были проблемы с работой сердца. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но родственники умершей напали на них. 24-летняя фельдшер находится в больнице с сотрясением мозга и ушибом живота.

Скриншот из инстаграм-аккаунта пострадавшей

- Люблю ли я свою работу теперь? Да, люблю, - пишет пострадавшая в своём инстаграм-аккаунте.- Но теперь боюсь выезжать на вызовы.

Сегодня она пояснила "НГ":

- Меня пытались защитить мои коллеги, но эти женщины были сильнее.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

- Во время реанимации уже поступали угрозы физической расправы в случае неуспеха, оскорбления, нецензурная брань от двух дочерей, - пояснил и. о. главного врача станции Давид САРКИСЯН. - Когда была констатирована биологическая смерть, произошло нападение на наших сотрудников, в частности на 24-летнюю девушку. Были удары по лицу, вырвана часть волос, удары в область живота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Водитель бригады позвал на помощь соседей, поскольку оставил телефон в машине. Конфликт остановила полиция.

На популярное в Сети предложение снарядить всех фельдшеров электрошокерами и перцовыми балончиками Давид Саркисян ответил:

- Это категорически неприемлемо. Наша профессия не связана с ухудшением здоровья. Выходим на работу с мыслью помогать.

И добавил:

- В 2025 году оснастим каждую бригаду аудиовидеожетоном, как у полицейских.

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