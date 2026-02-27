Взрыв газа с последующим пожаром в Щучинске произошёл в ночь на 27 февраля в кафе "Центр плова", пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Семь человек погибли, включая 16-летнюю девушку. Шестеро из погибших работали в общепите, передает Informburo.kz.

"Из горящего кафе пожарные вынесли два кислородных и пять газовых баллонов, предотвратив повторные взрывы внутри помещения, спасли более 10 человек," - говорится в сообщении ДЧС.

Пострадали еще 28 человек, 13 из которых госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

В акимате Акмолинской области сообщили, что шестеро погибших – сотрудники кафе. По предварительным данным, 16-летняя девушка находилась вместе с матерью, которая работа в заведении. Среди 28 пострадавших 15 работников и 13 посетителей.

Полиция возбудила уголовное дело. Следствие ведут по статье 292, часть 3, "Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фото ДЧС Акмолинской области



