Алексея ВИВТОНЕНКО отключили от ИВЛ. Показатели стабильны, но сознание пока помутненное из-за долгой комы, поделился с корреспондентом «НГ» брат Алексея Тихон ВИВТОНЕНКО. Он также сообщил, что врачи дали добро на транспортировку в Казахстан, но перед этим нужно погасить долг перед больницей.

- Привет всем, все хорошо, - сказал Алексей для видео, адресованного тем, кто следит за судьбой костанайца в Instagram.

- Приходу в сознание рад, так же, как и мама, - поделился с «НГ» брат Алексея. - Так же, как и все его друзья, знакомые. Сознание пока что помутненное из-за того, что кома долгая была. Всех помнит, узнает. Вопрос времени. По анализам КТ мозг не был задет или поврежден. На данный момент ожидаем ответа минздрава о его транспортировке в Казахстан. Насчет долга пока неизвестно. Сказали, что долг нужно перед больницей закрыть, но как его закрывать, если на следующий день он образуется снова?

B Instagram близкие Алексея пояснили - впереди долгая реабилитация.

Напомним, 36-летнего Алексея Вивтоненко госпитализировали 2 февраля в Vachira Phuket Hospital с диагнозами пневмония, легочная недостаточность, сепсис и острый панкреатит и ввели в искусственную кому. 11 февраля его состояние сильно ухудшилось, но 18 февраля Алексей пришел в сознание.