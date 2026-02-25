Инвесторы отмечают, что из 550 000 тонн сахара, которые потребляют в Казахстане за год, только 50 000 тонн производят в нашей стране. Остальное - импорт. Эту пропорцию должен изменить новый завод на окраине города.

Планы по его строительству обсуждали 24 февраля на совещании в акимате Рудного.

С презентацией выступил генеральный директор ТОО «Еurasia Sugar» Арман ЕВНИЕВ. Как подчеркнул аким Рудного Виктор ИОНЕНКО, «это человек опытный, который прошел с самых низов сельского хозяйства». Евниев долгое время работал на госслужбе: дважды занимал должность вице-министра сельского хозяйства - с 2008 по 2010 год, а после с января 2018 по март 2019 года.

Под строительство сахарного завода выделили участок площадью около 100 га - на границе Рудного и района Беимбета Майлина. Началась разработка проектно-сметной документации. Стоимость проекта - в пределах $300 млн. Планируется, что строительство завершат в 2028 году, а в 2029-м запустят производство.

- Мы будем делать сахар из сахарной свеклы, предполагается, что здесь же мы создадим сырьевую базу, - сказал Евниев. - Кто-то спросит - растет у нас (сахарная свекла - «НГ») или не растет? Но я сам агроном, родом из СКО. Мы тогда уже выращивали сахарную свеклу. Но, чтобы убедить инвесторов, в этом году на костанайском сортоиспытательном участке провели испытания шести гибридов - урожайность более 80 тонн. На юге заводы работают 60 дней в году, потому что свекла начинает гнить. Здесь же свеклу будут хранить в кагатах, и наш завод будет работать 160 дней в году.

По словам Евниева, доходность с одного гектара сахарной свеклы при урожайности 35 тонн составит $1200.

- Есть определенные меры поддержки от государства, мы их просим оставить, - пояснил он. - Единственное, мы правительству говорим, на юге 25 000 тенге субсидий дают за тонну сахарной свеклы. Мы же, как только завод введем в эксплуатацию, можно будет полностью субсидию отменить. Мы облегчим нагрузку на бюджет. Мы планируем, чтобы Рудный был не только железной столицей, но и сахарной столицей Казахстана. Кстати, мы уже подписали меморандум с АО «Баян Сулу» на поставки сахара. Они как раз расширяют производство, им нужен сахар высокого качества. В Актюбинске CocaCola планирует строить завод, мы и с ними уже переговоры ведем. Так что потихонечку выстраиваем весь процесс.

Виктор Ионенко добавил - он тоже сомневался, что место сахарного завода в Рудном.

- Но я вспомнил, как в молодости в каждом хозяйстве сеяли кормовую свеклу, - сказал аким. - И мы, будучи школьниками, ездили на уборку свеклы. И свекла была большая. И если наша опытная свекла дает 85 тонн с гектара, а за тонну дают 25 000 тенге субсидий, то это колоссальные цифры просто. И опыт подсказывает, что у нас могут вырастить свеклу хорошего качества. Единственное, только нужно понимать: какие сорта и технологии. Все! Здесь больше ничего не нужно. Когда мы углубимся в этот проект, соберем глав крестьянских хозяйств. Думаю, их это заинтересует. Потому что экономика на зерновом клине несравнимо меньше, чем экономика на сахарной свекле. А если еще и субсидии будут давать, то это будет очень интересно. И для мелких КХ это будет палочкой-выручалочкой.

По словам главы города, для проекта сахарного завода уже выдали предварительные технические условия.

- Процесс уже идет, остановки уже быть не должно, а само предприятие зарегистрировалось у нас, в Рудном, - сказал Ионенко. После чего обратился к главе городского управления госдоходов: - Базарбай Мусаевич, новый налогоплательщик у вас появился, чтобы вы знали!

На том же совещании обсуждали и другие крупные инвестиционные проекты - в основном они касались переработки зерна. Заводы планируют строить на окраинах города. И в акимате считают, что было бы неплохо создать в Рудном собственную индустриальную зону по примеру костанайской.

- Мы сегодня разрабатываем проект об увеличении площади города аж до железной дороги и уходим в сторону поселка Юбилейный, - рассказал Ионенко. - То есть мы сейчас корректируем генеральный план города. В этом районе есть газопровод, есть водовод на Качары. Недалеко водохранилище. Есть автомобильные дороги. И самое главное - наличие свободных мощностей электроэнергии. Для завода нужно в год 37 мегаВатт, тогда как весь Рудный потребляет 15 мегаВатт. Поэтому мы выбрали локацию, подготовили ходатайство к акиму области, чтобы создать у нас индустриальную зону. Для завода по переработке зерна нужно решить вопрос подведения водоснабжения из открытого источника. А для сахарного завода тоже нужна вода. И локально тянуть трубы неправильно. То есть нам нужно комплексное решение - подтянуть отдельный водовод с расчетными мощностями, чтобы все проекты обеспечить коммуникациями.

Корректировку генерального плана обещают завершить до конца года. Поддержит ли аким области открытие рудненской индустриальной зоны - пока неизвестно.

Фото автора