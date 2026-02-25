Новости

Разрешить использовать смартфоны осуждённым из колоний-поселений предлагает МВД

25 февраля 2026, 10:24 |  Государство

В Казахстане предложили разрешить некоторым осуждённым пользоваться смартфонами за пределами учреждения. Соответствующий проект приказа МВД опубликовало на портале "Открытые НПА", передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Изменения касаются только учреждений минимальной безопасности – колоний-поселений.

Среди нововведений предлагается:

  • разрешить осуждённым пользоваться смартфонами за пределами учреждения;
  • ввести "тихий час" для осуждённых с третьей положительной степенью поведения;
  • предоставить возможность через терминалы запрашивать свидания и выход в город, чтобы снизить коррупционные риски.

Проект приказа вынесли на публичное обсуждение до 11 марта.

В учреждениях минимальной безопасности (колониях-поселениях) отбывают наказания люди, осуждённые за преступления, совершённые по неосторожности, а также те, кто совершил преступления небольшой тяжести впервые. Это учреждения с низким уровнем изоляции: осуждённым позволено носить гражданскую одежду, проживать с семьями, работать за пределами учреждения и так далее.