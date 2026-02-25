В соцсетях обсуждают проблемы с регистрацией смартфонов. Казахстанцы жалуются, что купленные за рубежом или с рук телефоны превращаются в "кирпичи". Система не принимает IMEI-коды, а на рынке уже вовсю суетятся посредники, предлагающие решить проблему за "скромные" 30–50 тысяч тенге. Tengri Life узнал у оператора базы данных ATS Mediafon, что происходит на самом деле и почему старые методы регистрации больше не работают.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Что произошло

Поводом для новой волны обсуждений стали публикации в соцсетях: пользователи и продавцы заявили, что не могут зарегистрировать телефоны, привезенные из России, Кыргызстана и Узбекистана.

По словам продавцов, система якобы не принимает IMEI даже у смартфонов, купленных несколько лет назад. В итоге устройства блокируются, а владельцам предлагают "решить вопрос" через посредников за 30–50 тысяч тенге.

Что рассказал оператор

Мы обратились в пресс-службу ATS Mediafon. Там ситуацию видят иначе. По словам представителей компании, шум поднимают в основном те, кто привык работать "всерую".

"Относительно обращения продавцов следует отметить: мы открыты к диалогу с бизнесом и всегда готовы рассматривать предложения по совершенствованию процедур. Однако принципиальная позиция остается неизменной: верификация возможна только при соблюдении требований законодательства. Проблема, о которой заявляют отдельные продавцы, связана не с "платностью" процедуры и не с дискриминацией по стране происхождения, а с отсутствием подтвержденных данных о легальном ввозе и уплате обязательных платежей в бюджет", — отметили в компании.

В компании также отметили, что добросовестные импортеры работают в штатном режиме.

Почему приходит отказ

Самая частая причина — так называемый "серый" импорт. Это смартфоны, которые попали в страну без таможенного оформления и налогов.

В таком случае система просто не видит устройство в легальном обороте и IMEI не проходит проверку.

"Верификация мобильных устройств в Казахстане осуществляется по единым и прозрачным правилам. Страна происхождения телефона не является основанием для отказа - ключевое значение имеет законность ввоза и наличие подтверждающих документов. Если устройство ввезено официально и оформлено в установленном порядке, оно проходит процедуру без проблем", — объяснили в компании.

Нужно ли платить за регистрацию

В компании подчеркнули: для обычных пользователей верификация остаётся полностью бесплатной — платить за неё никому не нужно.

"Для граждан верификация полностью бесплатна. Упоминаемая в соцсетях сумма в 2 МРП к населению не относится. У импортеров и официальных дистрибьюторов заключены коммерческие договоры на оказание услуг верификации по стоимости 1 МРП за устройство, однако сам по себе платеж не гарантирует прохождение процедуры. Обязательным условием остается подтверждение легального ввоза и уплаты налогов и таможенных платежей", — поделился оператор.

В компании подчеркнули, что если телефон куплен у официальных представителей, то проблем с верификацией обычно не бывает.

"Если устройство приобретено у официального продавца, который осуществляет легальный ввоз и оформляет товар в установленном порядке, проблем с верификацией не возникает", — объяснили в компании

Риски возникают именно при покупке у неофициальных продавцов.

"Покупатель принимает на себя возможные риски, связанные с отсутствием подтвержденной легальности ввоза устройства. Поэтому для собственной защиты рекомендуется приобретать мобильные устройства исключительно в официальных точках продаж", — подытожил оператор.

Если ваш телефон не прошёл верификацию и его могут заблокировать, в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития посоветовали следующие действия: