Выставка «Жизнь в творчестве» открылась 20 февраля в областной картинной галерее. Это ретроспектива к 85-летию со дня рождения. Работы подобраны так, что видно, как год от года менялся художник. Причем в прямом смысле - представлено несколько автопортретов. Идешь по залу и в любой его точке ловишь на себе взгляд Сокова, посланный из 60, 70, 90-х.

И голос звучит живой, узнаваемый. На вернисаже показали отрывок из фильма о художнике - фрагмент разговора с ним в мастерской.

Этот автопортрет Георгия Сокова и графический «Икар» - центр выставочной экспозиции

Фрагмент "Икара"

- Самое страшное - духовная смерть. Бывает, у человека так складывается: он еще в своем теле, но умер духовно. Это самое страшное. Не дай бог никому. А физическая смерть - это процесс нормальный, реальный, - спокойно рассуждает Соков. - Как там говорят, мemento мori. О ней надо всегда помнить. Другое дело, что не надо все время думать о ней. Просто помнить о том, что она есть, что это неизбежно... Помнить о смерти еще почему надо? Если у тебя есть дело, если есть мечта, то помни, что все конечно. И надо постараться сделать больше, успеть. Человек все-таки должен что-то после себя оставить, кроме того, чтобы посадить дерево, вырастить сына, дом поставить. Что-то еще...

На этом пейзаже - дом матери художника

Георгий Михайлович оставил очень много. Легко признавался, что больше ничего делать не умеет - только быть художником, чем и занимался больше полувека. На этой выставке можно видеть как его первые работы, датированные еще 1959 годом, так и одну из самых последних, которая называется «Пластика прощения». Это уже 2024 год, когда художника не стало.

«Пластика прощения», - одна из последних работ художника

- Искушенный зритель уловит в ней мотив рембрандтовского «Возвращения блудного сына», - сказала на вернисаже дочь художника Юлия ПУТИЕВА. - Но если в работе великого фламандца очень много деталей, которые нужно считать, чтобы понять всю глубину картины, то здесь - предельная простота плавных перетекающих линий. Искусство - это ведь не про что, а как сказано. А смысл тот же, вечный - аллегория абсолютной любви, которая прощает все грехи.... Работы отца всегда приглашали не только насладиться эстетикой, но о чем-то задуматься, пересмотреть какие-то свои представления, взгляды. Многие работы вы наверняка уже видели, но к ним, как к хорошим книгам, можно возвращаться и каждый раз открывать в них что-то новое для себя.

Автопортрет, 1966 г.

Интересно, например, открыть совсем молодого Сокова. Буквально. На выставке есть автопортрет 1966 года, где он еще без своей традиционной бороды. Неподалеку висит работа «Желтое и синее», на которой сирень выписана густыми скульптурными мазками - художник так отдал дань технике импасто, что рука тянется ощутить объем тяжелых лиловых кистей. Тоже из раннего, но уже совсем другое - свет и тени зимнего вечера, где деревья, каждая их веточка в ажуре инея.

"Вечерний иней" и "Иней"

- А вот он и год, 1971-й, - произносит женщина рядом и на мой вопрос отвечает , - у нас дома есть работа Георгия Михайловича, не датированная, уже осыпаться кое-где начала, я немного подреставрировала ее. Теперь вижу по стилю, примерно какого она периода.

Эскиз театрального занавеса

Знакомимся. Оказалось, что на выставку пришла супруга еще одного известного костанайского художника Юрия Матюшко, тоже ушедшего. Соков высоко ценил художественные взгляды коллеги, очень помог с выпуском книги-альбома «Зазеркалье души» о творчестве Матюшко.

На открытие выставки пришло на редкость много зрителей

Вообще на этом вернисаже было на редкость многолюдно. Буквально у каждой работы стояли зрители. Делились мнениями, обсуждали уведенное, вспоминали.

- Мы живем в эпоху не просто короткой, а постоянно укорачивающейся памяти, в эпоху опустынивания культуры. Это глобальные вещи. И как приятно, что в это время есть такие оазисы культуры, как галерея, - отметил завсегдатай выставок кандидат философских наук Юрий БОНДАРЕНКО.

Триптих «Диалог вещей»

Ретроспектива работ Георгия Сокова включает около 50 произведений, которые относятся к разным жанрам и выполнены в самых разных техниках. Представлены и прелестные пейзажи, которые привезли на выставку, сняв со стен в доме художника, и философски наполненные работы вроде «Эсхатологического натюрморта» и триптиха «Диалог вещей», и исторические портреты Ахмета Байтурсынова, Чокана Валиханова, эскизы декораций и костюмов к спектаклю «Абай». Сказать, что здесь весь многогранный Соков, конечно, нельзя. Но щедрость его таланта - как на ладони.

Пейзаж «Полдень» привезли на выставку из дома Соковых

- Он всегда говорил, что не добывал хлеб свой каким-то тяжелым трудом, а всю жизнь занимался любимым делом. И поэтому счастлив. Вот эти слова выражали его суть, - вспоминала вдова Валентина СОКОВА.

Георгий Соков создавал эскизы декораций, костюмов, занавеса к спектаклям

Один из лучших автопортретов художника в галерее повесили высоко, над всем и всеми. Под ним прекрасный черно-белый графический «Икар», вместе с которым они являются центром экспозиции. Портрет написан в 90-е, и есть в нем что-то если не бунтарское, то неспокойное. Человек смотрит сверху на наше «торжище людское». И во взгляде читается: «Я сделал, успел, оставил... Теперь ваша очередь».

Фото Галины КАТКОВОЙ