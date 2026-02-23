По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 24-25 февраля, на всей территории области осадков не ожидается, на севере, востоке и западе будет туман.

Фото Игоря НИДЕРЕРА



В Костанае в ближайшие два дня без осадков, ночью и утром - туман.

- В ночь на вторник, термометры покажут 25-30, на севере 33 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем -15...-20 °С, на юге -12 °С. В среду ночью столбики термометров опустятся до -23...-28 °С, на юге до -20 °С. Днём будет -10...-15 °С, на юге -7 °С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью -27...-29 °С, днём -15...-17 °С. В среду: ночью -26...-28 °С, днём -13...-15 °С

Ветер в ближайшие два дня ожидается северный с переходом на юго-восточный скоростью 9-14 м/с.