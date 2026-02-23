Гульнар КУЖЕКОВА и Акмарал САТЕМИРОВА - соседки по лестничной клетке. Жить дружно не получилось. У каждой взаимные претензии. Кужекова жалуется, что личная жизнь Сатемировой мешает ей по ночам спать. Та в ответ говорит о вторжении в ее частную жизнь.

Осенью прошлого года Акмарал Сатемирова и ее мать обратились в суд с требованием демонтировать перегородку и камеры видеонаблюдения в подъезде. К перегородке еще до суда предъявил претензии отдел жилищных отношений акимата Костаная, подтвердив факт самовольной установки металлической двери и выдав предписание демонтировать конструкцию до 16 августа 2025 года. Кужекова выполнила предписание, сняв с петель дверь и освободив проход. Поэтому в декабре 2025 года городской суд удовлетворил иск частично, обязав демонтировать камеры видеонаблюдения.

19 января дело повторно рассмотрели в областном суде.

- Откуда они знают, кто у меня проживает, живет ли со мной мама? Получается, они следят за мной - это сталкинг, - заявила Сатемирова. - У меня есть переписка, где дочь соседки писала моим подругам о моей личной жизни. Камеры все время меняли местами. Был другой судебный процесс - о нецензурной брани в общественном месте, куда предоставили видео с тех камер наблюдения, которые были направлены прямо на мою дверь. Также у меня есть переписка с председателем ОСИ, где он говорит, что не давал разрешения на установку камер наблюдения.

Судья Максат СЕРГАЗИН задал несколько вопросов истице.

- Вы подали иск и говорите, что соседка вторгается в вашу личную жизнь. Каким образом вы можете это доказать? Было ли размещено видео с камер - в соцсетях или еще где? - спросил судья. - Кужекова утверждает, что камера в общественном месте, а запись осуществляется для безопасности.

- Они скидывают записи сотрудникам полиции, когда вызывают их из-за, якобы, нарушения тишины. И моей подруге присылали видео, которое удалялось после просмотра, - ответила Сатемирова. - Вы сами представьте, как я себя должна чувствовать. Ко мне когда люди заходят, они смотрят на эти камеры и спрашивают: "Нас записывают?" Я не думаю, что даже если камеры висят в общественном месте, то нужно каждый раз просматривать, кто приходит ко мне в гости.

О том, что камеры наблюдения в подъезде не могут нарушать личную жизнь, говорил и адвокат Олег МАЛЬКОВ, представлявший интересы Кужековой.

- Если камеры наблюдения фиксируют личную жизнь истца, то нужно было обратиться к застройщику, который не обеспечил достаточную шумоизоляцию, - сказал Мальков. - У нас две камеры наблюдения, которые с сентября мы отключили. Истец ссылается на закон о персональных данных. Камеры наблюдения не могут собирать персональные или биометрические данные. В Алматы есть специальные правила установки видеокамер, в Костанае таких правил нет. Есть также Закон "О жилищных отношениях". Истцу нужно было поднять вопрос на общем собрании, нарушают ли камеры наблюдения права всех жителей подъезда?! Мы считаем, что истцы не вправе подавать иски о понуждении о демонтаже, так как данные вопросы входят в компетенцию общего собрания ОСИ.

- Камеры установлены мной исключительно в целях безопасности, - заявила Гульнар Кужекова. - В нашем подъезде происходили конфликты, были опасения за сохранность имущества и личную безопасность. Камеры не направлены внутрь квартиры, не фиксируют их личную жизнь. Я никогда не имела цели нарушать личные права. Камеры нужны только для порядка. Прошу суд учесть, что истцами не доказано нарушение их прав. Одна камера установлена прямо над дверью, так как моя пожилая мама остается дома одна и иногда бывают ситуации, когда она может открыть дверь и уйти. Вторая камера направлена на колясочную, с разрешения предыдущих владельцев квартир. Когда мы ставили вторую камеру, очень много квартир сдавали посуточно. Тогда еще было много рабочих, которые делали ремонт, я ведь первая вселилась в этот дом. Кроме того, мы сделали наклейку, что в подъезде ведется видеонаблюдение.

Апелляционная коллегия областного суда, выслушав стороны, изменила решение первой инстанции и отказала в требовании демонтировать камеры видеонаблюдения. Решение вступило в силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

- Коллегия не согласилась с выводами городского суда, поскольку материалами дела не доказано, что камеры видеонаблюдения нарушили права истца, - пояснил решение судья Максат Сергазин.

Фото автора