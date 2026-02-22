В нашем мире, полном суеты и забот, иногда стоит остановиться и ощутить то, что приносит радость и успокоение. Для многих это может быть чтение книг или занятия спортом. Для жителя Костаная Торебека БИКЖАНОВА это вышивка.

Выставка в поселке Амангельды / Фото из личного архива

В детстве Торебек наблюдал, как вяжет и шьет его мама. Часто помогал ей - придержать ткань, продеть нить в иглу… Первые шаги в мире вышивки сделал благодаря ей. Началом стал тамбурный шов. Подростком забросил свое увлечение, но ближе к 20 годам начал вышивать крестиком. Ошибок была уйма.

Искусство, рожденное иглой / Фото из личного архива

- В итоге я научился вышивать самостоятельно, - вспоминает он. - Покупал журналы, пробовал создавать свои схемы. Это было нелегко, но сам процесс оказался увлекательным. Кстати, вдохновить может все, что угодно. Например, определенный момент из кино. И дальше все получается спонтанно. То есть я не размышляю неделями, все приходит в процессе: цвета, размеры, контуры. Иногда не могу найти нити нужных цветов, ищу по городу, и не один день. Недавно решил попробовать новый вид рукоделия - вышивку бисером.

«Роза ветров» / Фото из личного архива

Любители такого искусства нередко обращаются к мастеру с индивидуальными заказами, которые Торебек выполняет с удовольствием. Но чаще всего дарит свои вышивки друзьям и родным. Проявляет трепетную заботу ко всем картинам, каждая имеет название: «Роза ветров», «Игрушка», «Снегопад».

От сердца - к узору / Фото из личного архива

- Конечно, в процессе бывают ошибки: прокалывал пальцы, распускал картину, чтобы начать заново, - рассказывает Торебек. - Но каждая завершенная работа приносит радость и удовлетворение. Главное - терпение, чтобы довести свой замысел до конца. С помощью вышивки могу отвлечься от повседневных забот. Уже много лет я работаю поваром. Очень люблю свою работу, но порой действительно устаю, особенно морально. Хобби как раз и есть спасение. После занятия вышивкой прихожу на кухню обновленным и готовлю еще лучше и вкусней. Я никогда не ставлю свои работы выше других, потому что самоучка и считаю, что мои картины не несут художественной ценности, в отличие от картин других мастеров.

Торебек Бикжанов и его помощник Рэн / Фото автора

Искусство вышивания в современном мире не теряет актуальности. И технологии внесли значительный вклад в развитие этого ремесла: появились машины, предназначенные для создания дизайнерской вышивки. Такие устройства упрощают процесс труда, позволяют автоматизировать многие этапы изготовления, а это особенно ценно для производства в промышленных масштабах. У Торебека такой машины нет, и это не вызывает никаких сожалений. Но у него есть помощник - кот Рэн, который любит запутывать нити и «красть» мотки. Самое важное для кота - дергать нить, когда Торебек пытается продеть ее в иглу. Никакая машина не сможет заменить такого помощника, считает мастер.

«Котенок по имени Гав» / Фото из личного архива

Для него предпочтительнее традиционный метод ручной вышивки, где весь процесс строится на воображении: художник мысленно вырисовывает готовую картину, постепенно воплощая ее в реальность с помощью иглы и ниток. Такой подход позволяет глубже погрузиться в творчество, ощущать текстуру материалов и контролировать каждую деталь, что и придает работам неповторимость.

«Инь-Янь» / Фото из личного архива