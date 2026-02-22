По крайней мере, так было у нашего кухмейстера Ночного Дозора. Обнаружил, говорит, у себя в холодильнике кусок кижуча. Размер такой, что если сам съешь - семью обездолишь, на всех делить - смешные порции выходят. Универсальный выход в такой ситуации - пирог печь. Причем быстрый.

Вкус у этого пирога с кижучем изысканный, а делается все просто

А это значит, что тесто делаем не дрожжевое, а один из вариантов песочного. Примерно как на европейский киш - открытый пирог из рубленого теста. У Дозора технология приготовления немного отличается.

Достать из морозилки сливочное масло, положить на стол, чтобы стало мягким. Пока оно отогревается, можно заняться подготовкой начинки. Нарезать на ломтики филе кижуча, три крупных соцветия брокколи разделить на мелкие (можно заменить на цветную капусту), шампиньоны нарезать тонкими пластинками.

Делаем тесто: муку соединяем с солью и разрыхлителем, добавляем в нее мягкое масло, яйцо и ложку воды.

- Все смешиваем, мнем, катаем, - написал о процессе Дозор. - После замешивания сразу раскатываем на пекарской бумаге, переносим в форму, распределяем, формируя бортики. Что мне в этом тесте понравилось - то, что не надо его выдерживать в холодильнике, например. На тесто распределяем рыбу, брокколи, шампиньоны. Тоже ничего отваривать-обжаривать предварительно не нужно.

Дальше надо сделать заливку из сливок с яйцом и сыром. Дозор брал моцареллу и сулугуни, вы можете брать другой сыр по своему вкусу. Главное, чтобы это были сорта, которые хорошо плавятся. Скажу по секрету, лично я в заливных пирогах нередко использую сырок «Дружба» в сочетании с той же моцареллой.

- Заливку солить не нужно, потому что в ней есть сыр, - уточнил Дозор, - заливаем ею наш пирог и отправляем в духовку. Печется минут 40 при 180 градусах. Мы ему долго остывать не дали, слопали горячим. Вкусно получилось. Мне, кстати, тесто это очень понравилось. Без заморочек, ничего не ждать.

Ингредиенты

Для теста - 250 г муки, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли, 1 ст. ложка воды, 10 г разрыхлителя. Для начинки - 400 г филе рыбы, 3 крупных соцветия брокколи, 2 средних шампиньона. Для заливки - 1 яйцо, сулугуни 1/4 часть от кругляша (75-80 г), примерно столько же моцареллы, сливки (от 10%) - 100-120 мл.

Фото Ночного Дозора