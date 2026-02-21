Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Российский многоцелевой истребитель Су-30 совершил внеплановую посадку в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой в Атырау, сообщает «Ак Жайык».
Истребитель выполнял тренировочный полет над Каспием / Фото: shutterstock
Это произошло 20 февраля около 09.40. По предварительной информации, самолётом управлял гражданин Российской Федерации Дмитрий Нифантьев, 1986 года рождения, уроженец Белорецка (Республика Башкортостан).
Самолет выполнял военно-тренировочный полет над акваторией Каспийского моря.
Во время облета пилот, как отмечается, потерял ориентировку. В связи с этим было принято решение о выполнении экстренной посадки в аэропорту Атырау.
Кадр из видео Youtube
Посадка прошла в штатном режиме. Угрозы для пассажиров и функционирования аэропорта не возникло, регулярные рейсы выполнялись по установленному расписанию. Истребитель находился на территории аэропорта непродолжительное время, в течение которого пилоту была оказана медицинская помощь.
После проведения необходимых процедур и согласований самолет покинул территорию Республики Казахстан и вернулся в Россию.
В публикации отмечается:
«Компетентные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Официальный развернутый комментарий на момент публикации не предоставлен».
