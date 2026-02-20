Официально пользование им стало обязательным с 1 января 2026 года. Государство, впрочем, оставило полгода для «разгона». До 1 июля никаких санкций к бизнесу применять не станут. Что будет потом - дальше узнаем. Возможно, пропишут какие-то карательные или принудительные меры. Но скорее всего государство рассчитывает, что сама собой сработает логика выгоды, вытекающая из концепции нового Налогового кодекса.

У нас свой NTIN

НКТ - это перечень товаров, которые выпускаются в Казахстане, ввозятся в него и продаются в стране. Так что пользоваться им обязаны производители, импортеры и реализаторы разной продукции, от дистрибьюторов до ИП.

Все товары, реализуемые в Казахстане, должны входить в Национальный каталог / Фото Олега ПАКА

Товару, зарегистрированному в Национальном каталоге, присваивается NTIN - национальный уникальный код, который при продажах отображается в счетах-фактурах, чеках. «Он позволяет сделать прозрачным оборот всех товаров на территории страны и стандартизировать их описания» - такова идеология этого нововведения.

NTIN - казахстанский брат GTIN, глобального номера товаров, того самого штрих-кода с циферками, который мы обычно разглядываем, пытаясь определить, в какой стране произведен товар. NTIN, который тоже выглядит, как штрих-код, содержит более детальную идентификацию товара.

Вода «Тассай» 0,5 л - один код

Не то чтобы каталогизация была самой нервной темой сейчас для бизнеса, других хватает. Однако спрашивать об НКТ на перспективу - с чем его едят и что за его игнорирование будет - предприниматели начали еще с осени прошлого года. Например, задавали вопросы о нем в ноябре, во время семинара со специалистами Комитета госдоходов, несколько раз на совещаниях в региональной палате предпринимателей, 1 февраля на встрече с налоговым экспертом Дмитрием Казанцевым.

- Чтобы что-то продать по всем правилам, вы должны взять из этого каталога. Вы не можете больше вручную вписать, что продали колонку такую-то. Колонка должна быть в этом каталоге, тогда вы ее продадите, выписывая счет-фактуру или пробивая чек, - объяснял Казанцев. - НКТ уже интегрирован с «1С: Бухгалтерией», с некоторыми видами кассовых аппаратов и POS-терминалов. Процесс идет и идет вовсю.

Чтобы товар из каталога взять, его туда кому-то надо поместить. В первую очередь это должны сделать производители и импортеры. Но к процессу сразу подключились одновременно и реализаторы. В итоге там появилась масса дублирующих каталожных карточек. А принцип НКТ такой: товар с описанием «Вода «Тассай» 0,5 л, без газа, в пластиковой бутылке» должен быть единственным в каталоге. И зарегистрировать его там обязан производитель, а не продуктовый магазин.

Как это работает

Зарегистрировать товар в системе НКТ можно несколькими способами, самый опробованный - на сайте nationalcatalog.kz. Там есть пошаговая инструкция: вбить GTIN, потом наименование, описание, код ТН ВЭД... Но обратить внимание надо на то, что вас попросят сначала поискать товар, который вы хотите зарегистрировать. Возможно, он уже есть в каталоге.

- Как с нашим национальным кодом работать? Магазины могут использовать сканер штрих-кода, сканировать и в чеке будет пробиваться глобальный код, NTIN, название товара. У кого нет сканера, нет «1С: Бухгалтерии», могут помочь те же POS-терминалы. Некоторые банки уже интегрировали их с НКТ и web-кассой. То есть с этим придется работать всем. Причем продавцы уже с 1 июля должны в счетах-фактурах и чеках начать пробивать это вот все.

Знают, но не дергают

Предприниматели на всех подобных встречах задают вопрос, как продавцам - и рознице, и оптовикам - поступить с остатками товаров, которые у некоторых копились несколько лет? А тем более если эти товары ввозились по «серым» схемам, без документов. Эксперты советуют в каталог все ввести. Тем более, если товар не какой-то эксклюзивный, то скорее всего его ввез кто-то вполне официально и уже занес в каталог.

- Мне говорят: вот сейчас я вобью свой товар в каталог и налоговая точно будет знать, что я занимаюсь «серым» ввозом. И меня за это накажут, - рассказывал об опыте своих консультаций Казанцев. - Ну, во-первых, с этого года точно начнут наказывать за нелегальный ввоз товара. И даже не из-за того, что появился НКТ. У налоговиков миллион способов узнать, как именно вы ввозите. Неужели вы думаете, что сейчас, продавая товары, подпадающие под признак 5 (без подтверждения его происхождения - «НГ»), реализуя товар через какую-то свою компанию на «упрощенке», которая при этом сама ничего из них не приобретала, вы остаетесь вне поля зрения налоговиков? Зря вы так думаете. Пока вас просто не дернули по этому вопросу. Но дернут. Посмотрите, как сейчас в РФ, например, жестко взялись за таможенную дисциплину при ввозе из Китая. Это видно по маркетплейсам российским, по Wildberries. А все, что начинается в России, приходит и к нам.

Про логику выгоды

Напомним, в этом году с большой долей вероятности 300-400 тысяч предпринимателей перейдут с «упрощенки» на общеустановленный налоговый режим. Из-за условий, диктуемых новым Налоговым кодексом. Следствием станет то, что они ради вычетов перестанут все покупать на базарах, а будут иметь дело с теми, кто может предоставить документы на товар, кто сам работает на общем режиме. Ну и те, кто завозил неофициально, начнут понимать: может, надо все-таки товар растаможивать, чтобы брать на вычеты и платить меньше налогов.

- Я понимаю, что все это вам кажется сложным, нужно брокера своего заводить, платить ему или самому учиться, - продолжал Казанцев. - Но обратите внимание, когда рынок чувствует, что серьезные изменения неминуемы, он рождает нужные предложения. Будет появляться все больше интересных вещей, которые облегчат таможенные процедуры. В приложении одного из крупных банков вы уже можете найти каталог, содержащий 45 млн наименований товаров из Китая, цены в юанях. Вы оформляете заказ, с вами связывается менеджер и через 2-3 недели приходит товар, растаможенный на вас.

По прогнозам НКТ не ограничится только товарами. В ближайшие несколько лет в него войдут и услуги, и виды работ.