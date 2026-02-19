Еще в начале февраля школьники ютились в старом одноэтажном здании. Через дорогу с 2023 года строили новое помещение, но его открытие затягивалось. В начале февраля корреспонденты «НГ» наблюдали пустые коридоры и запах свежей краски. Через неделю ученики все же сели за парты, а еще через неделю, 18 февраля, открывать новую школу приехал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Новое и старое здания школы

Школа рассчитана на 100 учеников. Сейчас здесь обучаются 77 детей с нулевого по 9-й класс. При школе также есть мини-центр, где стать первоклассниками готовятся 15 дошколят.

- Насколько я знаю после разговора с акимом района, в этом селе выделяют участки для строительства домов, так как село считается перспективным, - рассказала «НГ» руководитель управления образования акимата Костанайской области Айман ИБРАЕВА. - Мы ожидаем, что школа будет работать на полную мощность. Школа в Енбеке смешанная, обучение ведется как на русском, так и на казахском языке. Смешанной она стала еще в 2000-м году. Так что проблем с педагогами здесь нет, учителя просто перебрались из старого здания в новое. Здесь соотношение казахских и русских классов 50 на 50, нет перекоса в какую-то сторону. Старое здание пока на нашем балансе, мы готовы его передать на баланс села - там есть планы открыть досуговый центр. Жалоб и претензий на работу строителей у нас нет: есть горячая и холодная вода, везде рабочие компьютеры. Все оборудование абсолютно новое.

Ранее о проблемах при строительстве школы заявляла депутат областного маслихата от партии AMANAT Динара УТЕБАЕВА. В своем посте от 15 января она рассказывает об итогах мониторинга:

- Выявлено множество несоответствий: сырые и деформированные потолки, отсутствие вытяжки в кабинете химии, проблемы с пожарными выходами, недоделки в спортзале, санитарных узлах и мастерских. Это не косметические дефекты - это вопросы безопасности детей. Отдельная боль - учителя. Педагоги вынуждены сами мыть полы, окна и стены от строительной грязи, потому что ждать подрядчика больше невозможно. Но это не их обязанность.

Но 18 февраля о строительных дефектах уже никто не говорил. Кумар Аксакалов осмотрел кабинет физики и выступил с речью в спортивном зале.

- Состоялось событие, которого мы все так долго ждали, - сказал Аксакалов. - Знаем предысторию этого вопроса. Хочу еще раз сказать о том, что большая работа проводится по поручению президента об обновлению школ, особенно в сельской местности. Старая школа построена в 1962 году, условия были совсем не те. В новой школе есть все самые современные возможности. И самое главное, что эта сельская школа ничем не отличается от городских. За три года мы построили 9 новых школ, 6 детских садов, 3 творческих центра и в прошлом году мы сдали новое здание для Аркалыкского педагогического университета.

Депутат Утебаева и аким области сходятся во мнении, что проблема заключается в неместных подрядчиках, которые выигрывают конкурсы и передают все на субподряд.

- Главная проблема все-таки с подрядчиками - это не только у нас, но и в целом по стране, - сказал «НГ» Кумар Аксакалов. - Когда выигрывают компании, которые не имеют достаточно ресурсов и специалистов. Деньги есть, просрочек с финансированием нет. Нужно, конечно, ужесточать ответственность. Чтобы, если взялся, то работай нормально.

