На XXV зимних Олимпийских играх в 11-й медальный день были разыграны шесть комплектов медалей - в биатлоне, бобслее, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, сноуборде и фристайле.

В розыгрыше медалей в лыжном двоеборье принял участие и Чингиз Ракпаров. В этом виде программы 36 участников вначале совершили прыжок с большого трамплина, а затем вышли на старт лыжной гонки на 10 км свободным стилем с отставанием от победителя в зависимости от набранных очков в прыжках (система Гундерсена). В первом виде казахстанец, прыгнув на 108 м и набрав 88,4 очка, занял 35-е место. Стартовав в гонке через 4 мин. 8 сек. после лидера, Ракпаров отыграл три позиции и финишировал 32-м.

А олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал Йенсу Офтебру (Норвегия), ранее выигравший «золото» в двоеборье и на нормальном трамплине.

Казахстанцы Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов и Динмухаммед Райымкулов должны были выступить в отборочных стартах в дисциплине фристайла - лыжной акробатике. Но из-за сильного снегопада и плохой видимости старты были перенесены.

Фигуристка Софья Самоделкина установила личный рекорд в короткой программе, в которой заняла 12-е место / Фото sportilinet.kz

В женском одиночном катании 29 спортсменок соревновались в короткой программе. Представляющая Казахстан Софья Самоделкина, которой сегодня исполнилось 19 лет, по итогам короткой программы заняла 12-е место, установив личный рекорд - 68,47 балла. Призеры Олимпиады определятся 19 февраля после исполнения произвольной программы.

Занимая на первом этапе эстафеты после штрафного круга последнее место, сборная Франции по биатлону завоевала «золото» / Фото championat.com

В 11-й медальный день мужская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету 4х7,5 км, а бежавший на третьем этапе Кентен Фийон Майе благодаря этой победе стал пятикратным олимпийским чемпионом. При этом сборная Франции после второго огневого рубежа на первом этапе занимала последнее 20-е место.

Шестикратный чемпион мира в эстафетах биатлонист Кентен Фийон Майе (Франция) стал пятикратным олимпийским чемпионом / Фото championat.com

В конькобежном спорте мужская сборная Италии завоевала золото Игр-2026 в командной гонке преследования, победив в финале сборную США. А у женщин в этой же дисциплине «золото» у сборной Канады.

В дисциплине фристайла биг-эйр олимпийским чемпионом стал Тормод Фростад (Норвегия).

А в бобслее в соревнованиях мужских двоек весь пьедестал заняли спортсмены Германии, лучшими из которых стали Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр.

По итогам дня в медальном зачете продолжает уверенно лидировать сборная Норвегии, в активе которой 31 медаль: 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Второй по-прежнему идет команда Италия, завоевавшая на домашних Играх уже 24 медали: 9 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых. Тройку лучших также замыкает команда США, у которой 21 медаль: 6 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. Сборная Казахстана по-прежнему делит со сборной Бразилии 17-е место, а медали все так же завоевали представители 26 стран.

Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде станут известны обладатели девяти комплектов наград - в биатлоне (эстафета, женщины), горнолыжном спорте (слалом, женщины), лыжных гонках (командный спринт, мужчины и женщины), сноуборде (слоупстайл, мужчины и женщины), фристайле (лыжная акробатика, женщины) и шорт-треке (эстафета, женщины; 500 м мужчины).

В шорт-треке за медали поборются Абзал Ажгалиев и Денис Никиша, а старты на дистанции 500 м начнутся в ночь на 19 февраля в 00:15. В лыжной акробатике в соревнованиях среди женщин выступит Аяна Жолдас. В лыжных гонках в командном спринте свободным стилем Казахстан представят Дарья Ряжко и Надежда Степашкина, а также Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. И горнолыжница Александра Скороходова выступит в слаломе.