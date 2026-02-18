Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов ответил на вопросы о возможном росте цен на продукты весной, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

На брифинге в правительстве журналисты поинтересовались, ожидается ли повышение цен на продукты в период межсезонья. Вице-министр заявил, что в настоящее время идет активное разбронирование стабилизационных фондов.

"Составлен график разбронирования: 70 процентов запасов стабфондов по овощной группе будет разбронировано в феврале, 30 процентов — в марте. И по отдельной группе, допустим, как лук, который позволяет обеспечить сохранность до апреля… 10 процентов в апреле", — сказал Султанов.

Он отметил, что в марте-апреле будет завозиться овощная продукция из других стран. По словам вице-министра, через Министерство торговли прорабатываются контракты с поставщиками, чтобы "не допустить спекулятивного роста цен".

"Прямые поставки позволят исключить вот этих посредников, и, соответственно, импортная продукция не будет такой дорогой", — добавил он.

Султанов также заявил, что рост цен на овощи с начала года составил 0,6 процента и в целом власти планируют удержать рост "в коридоре 1 процента".

После этого журналисты возразили, что такие цифры выглядят неправдоподобно, поскольку в реальности цены растут "минимум на 10-15 процентов". Вице-министр ответил, что министерство оперирует официальными данными статистики.

"Мы оперируем данными статистики, это официальные данные государства, и, соответственно, не верить им у нас как у министерства оснований нет", — сказал он.

Журналисты также спросили, готов ли он гарантировать, что весной не повторится ситуация, когда картофель, морковь и лук стоят 500-700 тенге.

В ответ Султанов заявил, что "обычная картошка прошлого урожая" не будет стоить 500-600 тенге.

"Картошка обычная, прошлого урожая, она не будет стоить под 600-500 тенге. Я думаю, что она будет в районе 200 тенге. Я, как курирующий вице-министр вопросов растениеводства, я считаю, что это будет так", — заявил он.

Контекст

Ранее в Казахстане неоднократно фиксировали резкий рост цен на овощи в период межсезонья. В частности, весной прошлых лет стоимость картофеля, моркови и лука в отдельных регионах доходила до 500-700 тенге за килограмм.